“A mí nadie me roba”: usuario de Transmilenio logró someter a atracador y exponerlo en redes

Los robos, así como los videos de multitudes enardecidas tomando justicia por mano propia, se han vuelto comunes en Bogotá, y el sistema de Transmilenio no es la excepción. Cuenta de ello es la pieza compartida masivamente a través de las redes sociales en la que se ve a un hombre encarando a un presunto ladrón que, minutos antes, intentó quedarse con sus pertenencias.

“Muéstreme la cara, cabr@$%, muéstreme la cara hijuep@/%&. Me ibas a robar ¿no?”, se escucha preguntar al denunciante, enfurecido, mientras algunos agentes de Policía intentan protegerlo de los golpes en la estación Av. Jiménez.

Como castigo, quiso exponerlo a través de las redes sociales - crédito @colombiaoscura_ / Instagram

Y es que, al verse frustrado el intento de hurto, algunos usuarios habrían detenido y golpeado al presunto ladrón, mientras las autoridades se presentaban para efectuar su captura. De ahí que, al momento de intervenir, tuviera el rostro ensangrentado.

“Pa’ que se den cuenta de esta grosería, vea. Este hijuep@/%& me iba a robar. Lo voy a boletear, perro, a mí nadie me roba”, insistió el que, de no ser por otros usuarios, pudo haberse convertido en una víctima más del sujeto de nacionalidad extranjera.

Tras ser sacado de la estación, fue trasladado ante autoridades competentes - crédito Jesus Aviles

Esposado y protegido por los agentes de Policía, el señalado fue conducido a lo que parece ser un restaurante, para evadir a la multitud y su sed de justicia, mientras una patrulla de Policía se acercaba para iniciar el traslado a la estación.

“La hijuep@/%& rata esa, ladrón, y todavía me mira descaradamente. Véanlo y me mira como desafiándome, es un descarado, pa’ eso es que vienen acá, a robar, descaraditos”, detalló con rabia el denunciante, quien logró conservar sus pertenencias e interponer una denuncia formal la misma noche del sábado, 2 de marzo.

El denunciante insiste en que, tras su captura, el delincuente seguía mirándolo con una mirada burlesca - crédito @colombiaocura_ / Instagram

Tenga cuidado: estas son las estaciones con mayor número de hurtos registrados hasta el momento

La inseguridad en el sistema de Transmilenio ha generado una creciente preocupación entre turistas y residentes bogotanos que utilizan diariamente este servicio de transporte. Y es que, según reportes, se han identificado cinco estaciones y dos portales como puntos críticos en términos de delincuencia, según confirmó la concejal Diana Diago el pasado 20 de febrero.

Durante el 2023, se registraron al menos 2.776 hurtos en 142 estaciones, junto con 5.180 incidentes en los buses del sistema y 1.603 en buses del Sitp, que reflejan una situación alarmante que afecta la seguridad de miles de ciudadanos.

Las estaciones de Avenida Jiménez, situadas en las troncales Caracas y calle 13, son consideradas las más peligrosas, concentrando el 10% de los hurtos en la ciudad. Pero el reporte, proporcionado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, menciona también a las estaciones Calle 100 y Calle 76, así como al Portal del Norte y Portal del Tunal, como focos significativos de actividad delictiva.

En respuesta a la oleada de delitos, cabildantes y ciudadanos han realizado un llamado urgente tanto a la gerencia de Transmilenio como al alcalde Carlos Fernando Galán para reforzar la seguridad en el sistema, mediante un aumento en el despliegue de policías y seguridad privada.

La concejal Diago, por su lado, destacó la importancia de actuar con decisión para detener la reincidencia de los criminales y restaurar la confianza en el transporte público. Mientras las autoridades instaron a la ciudadanía a reportar los delitos de manera oportuna para facilitar la actuación de la Policía y así evitar la mal llamada justicia por mano propia en los buses y estaciones del sistema.

Y es que, según dijo en entrevista para Citytv el penalista Ricardo Burgos: “Lo que permite la ley colombiana es capturar a la persona que presuntamente cometió un delito y llevarla ante las autoridades competentes. Nada de golpearlos hasta casi matarlos o quemar los vehículos en los cuales están transitando”.