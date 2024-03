Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts más populares

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público colombiano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

2. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo. Distribuido por Genuina Media

3. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko, ejercí el periodismo y trabajé en televisión por más de 10 años, pero vine aquí sin libretos. En algún momento de la vida estuve rota y justo cuando pensé que era el final, Dios me tenía preparado un maravilloso comienzo. Me reconstruí, me transformé y en ese proceso de crecimiento personal fui redescubriendo una versión de mi, mas liviana, menos premeditada y más feliz. "Vos podés" es una frase que se convirtió en mi bandera y es el mensaje que quiero sembrar en tu corazón por medio de este podcast. Porque la vida me enseñó que sin importar las circunstancias complicadas que estemos atravesando, podemos levantarnos y crear el futuro que soñamos. En cada episodio te compartiré experiencias, vivencias y percepciones sobre temas que mueven el corazón de una mujer, pero siempre desde una óptica positiva y motivadora. Esto es Vos podés, el podcast. (mas contenido: vospodesoficial)

4. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

5. La Celda: voces de libertad

"La Celda: voces de libertad" es un podcast que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. Los protagonistas comparten reflexiones sobre su paso por cárceles colombianas y la importancia de que la sociedad les brinde una segunda oportunidad.

6. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Síguenos! https:psimammoliti.com

7. Aleja y La Grúa PODCAST

En este podcast vamos a aprender de la vida, vamos a hablar popo y vamos a contar un poco experiencias que tal vez nos ayuden a ser un poco mejores. En varios episodios vamos a tener invitados, en otros voy a estar con mi novia y en otros voy a estar yo solito. Asi que nada, muchas gracias si lo escuchan, nos vemos luego. DISPONIBLE TAMBIEN EN YOUTUBE!!!

8. ¡Qué locura!

Muchos hemos lidiado con traumas mentales y emocionales en nuestras vidas o en su defecto, tenemos personas cercanas que han lidiado con ellos. Sin embargo, muy pocos aún nos sentimos cómodos y seguros hablando de ello en voz alta. Con este podcast pretendemos cambiar esto.Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Bumbox.Diseño de sonido: Pablo RestrepoIlustración de carátulas: Isabella Soto VallejoManejo de redes sociales: Shakén Moreno y Alejandro PinedoHost: Maria Elvira Arango Guion: Germán Izquierdo Edición: Miguel ReyesEquipo de Bumbox - Caracol Tv

9. Meterse al Rancho

Santiago Alarcón aceptó el reto de Meterse al Rancho. Acá usted podrá reír, llorar, reflexionar y aprender de las experiencias de una amplia variedad de invitados que se sentaron frente a él para abrirse a contar su historia de vida sin censura. Un podcast original de Spotify. Bienvenidos y bienvenidas.

10. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

Qué son los podcasts

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.