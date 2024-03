Movilización de motos y carros en Bogotá: estos son los horarios y puntos de concentración

El plantón se llevará a cabo en la Biblioteca Virgilio Barco - crédito Colprensa

Bogotá será epicentro de una movilización de conductores de motos y carros a partir de las 9:00 a. m. del domingo 3 de marzo. El gremio motero de la ciudad decidió convocar a dicha movilización en aras de defender a quienes se transportan en motocicletas de los “abusos” policiales y maltratos de los que, aseguran, han sido víctimas.

Asimismo, buscan desmantelar el imaginario de que todo conductor de moto es delincuente, ya que se han registrado varios casos de hurto a personas por parte de criminales que se mueven en este tipo de medios de transporte.

“No más estigmatización a los motociclistas. Por el hecho de movernos en moto no nos deben tratar como delincuentes (los buenos somos más). Los delincuentes también nos roban nuestras motos y nuestros autos; también han matado a nuestros compañeros”, se lee en un comunicado del gremio.

De igual manera, tienen la intención de sumarse al Plan de Seguridad de la Alcaldía para construir una “red de información” entre conductores, con el fin de disminuir la inseguridad en la capital colombiana. Aspiran a que dicha red sea la “más grande del país”.

De acuerdo con el gremio, todos los conductores llegarán a las 9:00 a. m. a la Biblioteca Virgilio Barco, ubicada en la avenida carrera 60 con calle 57, donde harán un plantón. El concejal de Bogotá Julián Forero Fuchi, que compartió la convocatoria, confirmó a Infobae Colombia que ese es el único punto de encuentro pactado por los participantes y que estarán manifestándose hasta la 1:00 p. m.

El concejal Julián Forero Fuchi convocó a una movilización a los motociclistas de Bogotá para rechazar el maltrato y abuso policial y defender al gremio - crédito fuchi.concejal/Instagram

El concejal motero, que recientemente fue blanco de críticas por una discusión que tuvo con agentes de la Policía de Tránsito que lo detuvieron, ha incentivado a todos los motociclistas y conductores de carros particulares a sumarse a la movilización. Una de las razones que lo motivaron a abogar por esta jornada es la conducta de las autoridades con los motociclistas en la ciudad.

“Yo estoy de acuerdo en que se hagan procedimientos y que se hagan puestos de control, pero de una manera respetuosa hacia los motociclistas y hacia la gente. Eso no es a los madrazos, eso no es al irrespeto, a quitarle las llaves de la moto, a tratarme como un delincuente, intimidarme con un arma de fuego, no”, explicó el cabildante.

¿Habrá ciclovía el 3 de marzo?

A pesar de la movilización, la habitual jornada de ciclovía se mantendrá en la ciudad, de acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Bogotá en su sitio web oficial: “La ciclovía bogotana te invita a disfrutar de ella y a usar la bicicleta este domingo 3 de marzo de 2024. También disfrutas otras formas de movilidad activa, como opciones de transporte amigable con el medio ambiente”, se lee en el sitio web.

Cabe recordar que la ciclovía en la ciudad está habilitada todos los domingos y festivos, entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Las propuestas de los moteros

Crear a “moteras y conductoras púrpura” para que brinden apoyo a las mujeres conductoras. Crear el proyecto “Promotores de Seguridad Vial”. Organizar a líderes por localidades para generar una articulación con los cuadrantes. Crear un equipo de coordinadores moteros y conductores para organizar frentes de seguridad. Fortalecer los canales de denuncia. Apoyar a la ciudadanía y área de prevención de las autoridades.

¿Qué pasó con el concejal Fuchi?

El cabildante Julián Forero se enfrentó con la Policía en medio de un procedimiento - crédito Manuel Salazar / X

En la madrugada del 22 de febrero, el cabildante protagonizó un momento del famoso “¿usted no sabe quién soy yo?”, luego de que un uniformado le indicara que se detuviera y le exigiera una requisa. Durante el procedimiento, según relató Fuchi, el patrullero no llevó a cabo un procedimiento adecuado.

“Me lanza la mano a apagarme la moto y a quitarme las llaves. Yo reacciono y no permito que me apague ni me quite las llaves de mi moto y le digo: ‘un momentico, respete señor, usted no tiene ningún derecho para quitarme las llaves de mi moto’, cuando yo hago esa acción, el inmediatamente desenfunda su arma de fuego”, relató el concejal. La situación se solucionó dos horas después, cuando un coronel llegó al punto.