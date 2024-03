Presidente de Dimayor asegura que el fútbol va a continuar, a pesar de las amenazas

Fernando Jaramillo se encuentra en medio de la polémica - crédito Colprensa

En el contexto del fútbol colombiano, figuras relevantes como José Ajá, defensor del Independiente Medellín, Jhon Jairo Bodmer, exdirector técnico del Atlético Nacional, y el árbitro Carlos Ortega han sido blanco de amenazas vinculadas al deporte.

Esta ola de violencia surge a pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad en el ámbito futbolístico, particularmente en partidos clave como el que Ortega dirigirá entre el Deportivo Cali y Once Caldas. La situación ha escalado a tal punto que ha involucrado desde jugadores y técnicos hasta directivos y árbitros, evidenciando un problema que aqueja no solo al deporte sino a la sociedad en general.

Ante estos hechos, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, ha manifestado un firme rechazo a las intimidaciones, señalando que no permitirá que unos cuantos “desadaptados” detengan el desarrollo de la Liga BetPlay.

“Hay que rodear a directivos, apoyar el ecosistema del fútbol y no importa los resultados, al final es un deporte que nos une a todos, pero a la larga es un juego, es entretenimiento y por más que no se den los resultados no hay derecho para amenazar a una persona. El fútbol no va a parar”, fueron las palabras de Jaramillo

En colaboración con las autoridades, se han establecido medidas de seguridad y logística para asegurar el normal desarrollo de los encuentros futbolísticos, enfatizando en la importancia de brindar un ambiente seguro tanto para los participantes como para los espectadores.

Tales declaraciones fueron recogidas por El VBAR de Caracol Radio, donde Jaramillo expresó su compromiso con la protección integral de todos los miembros de la comunidad futbolística.

La situación del Atlético Nacional también fue abordada por Jaramillo, quien describió como “inaceptable” las amenazas recibidas por los directivos del club tras un rendimiento por debajo de lo esperado en la Liga BetPlay y su eliminación de la Copa Conmebol Libertadores en la Fase II.

Estos incidentes ponen de manifiesto la necesidad de un cambio cultural alrededor del deporte, que permita disfrutar del mismo sin recurrir a la violencia o la intimidación, independientemente de los resultados en el campo de juego.