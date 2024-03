Gabriela Tafur reveló que no estará en el ‘Desafío The Box 2024’: conozca las razones

La modelo y presentadora no estará en el ‘Desafío 2024’ -crédito @gabrielatafur/Instagram

El Desafío, uno de los programas de competencia más seguidos por la audiencia colombiana, celebra este año su vigésimo aniversario con importantes cambios tanto en su formato como en su elenco. Tras dos décadas de éxito en el aire, la producción retorna a sus orígenes, alejándose de formatos recientes como “la ciudad de las cajas” y Desafío The Box, para desarrollarse una vez más en escenarios paradisíacos y lugares inhóspitos dentro de Colombia.

Una de las noticias más relevantes en torno a esta nueva edición es la ausencia de Gabriela Tafur, que compartió pantalla con Andrea Serna en las ediciones de 2022 y 2023. Tafur, recordada por su carisma y conexión con los televidentes, no será parte del equipo de presentadoras este año.

La exreina de belleza no podrá estar en el programa por sus estudios en Estados Unidos -crédito @chismescalientescol/Instagram

La propia modelo y exreina explicó a través de una dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram que su actual compromiso académico en Estados Unidos, donde cursa una maestría en Stanford, le impide compatibilizar su agenda con los horarios de grabación del reality. “Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios”, declaró la caleña, asegurando, sin embargo, que su apoyo al programa seguirá firme desde la distancia: “Pero voy a estar haciendo muchísima barra a ‘Mafe’ para que le vaya super bien. Voy a estar ahí pegada todas las noches, conectadísima con el canal Caracol, y con ‘Andre’, y con todo el equipo de producción”, añadió la prometida Esteban Santos.

El espacio que deja Gabriela será ocupado por María Fernanda Aristizábal, Señorita Colombia 2019 y Miss Universo Colombia 2022, que expresó su entusiasmo por esta nueva faceta profesional. “Este momento para mí marca un antes y un después, como que no me las creo, pero sí voy a entrar en el Desafío 20 años, ya es una realidad y pues se vienen sorpresas tan bonitas”, afirmó Aristizábal en una de las transmisiones del programa matutino Día a Día.

La exreina de belleza se mostró feliz al ser parte del reality en su vigésimo aniversario -crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

La nueva presentadora promete aportar su sello personal al reality, buscando compartir y transmitir momentos de tranquilidad y euforia a los participantes: “Pienso poder compartir muchísimo con las participantes, darles como ese momento también de tranquilidad, de euforia, de alegrías, de momentos como tranquilos después de tanta cosa que tienen que hacer ellos allá y de esfuerzo, así que bueno voy a dar todo lo mejor de mí para que salga ese papel hermoso”, agregó la paisa.

Los cambios para esta edición especial también incluyen la posibilidad de que las pruebas del desafío cuenten con público y visitantes, lo cual, según adelantó Andrea Serna, agregaría una nueva dimensión a la competencia. “Dijimos ¿Qué tal tener público en las pruebas? ¿Qué tal tener visitantes en donde viven los desafiantes? No sé, todas esas ideas están ahí rondando. Entonces eso nos dio la respuesta. Tal vez no más adelante, pero para los 20 años es en Colombia”, reveló la presentadora en el programa Día a día, anticipando así algunas de las novedades que podrían sorprender a los seguidores del programa en su aniversario número veinte.

El programa celebra este años su vigésimo aniversario y tendrá algunos cambios -crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Con el paso de las temporadas, El Desafío ha visto desfilar a una variedad de presentadores, incluyendo a figuras como Margarita Rosa de Francisco, Víctor Mallarino, Catalina Aristizábal, y Lina Marulanda, entre otros. Este recambio constante ha permitido renovar y enriquecer el programa, a la vez que mantiene el interés y la fidelidad de su audiencia. El Desafío 2024 promete no solo marcar el regreso a los paisajes naturales que en sus inicios definieron el alma del show, sino también introducir caras nuevas y dinámicas innovadoras que aseguren mantener vivo el espíritu aventurero y competitivo que lo ha caracterizado durante dos décadas.