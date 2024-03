El Consejo de Estado se abstiene de participar en la reforma judicial

Según el presidente del Consejo de Estado, la entidad se abstendrá de presentar propuestas frente a la reforma a la justicia - crédito Luisa González/Reuters

El Consejo de Estado de Colombia anunció a través de su presidente, Milton Chaves García, la decisión de abstenerse de participar en la comisión de expertos encargada de la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno Nacional. A pesar de esta posición oficial, dos magistrados de alto rango asistieron al debate inicial sobre esta reforma el 16 de enero de 2024, según revelaciones de W Radio.

La participación de los magistrados María del Pilar Bahamón, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y Óscar Darío Amaya, exvicepresidente del tribunal y candidato potencial a la presidencia del Consejo de Estado, en el debate sobre la reforma judicial, contrasta con la postura oficial del ente. Milton Chaves García fue elegido presidente del Consejo de Estado el 24 de enero, tomando las riendas de una de las instituciones más críticas en la implementación y supervisión de la legislación colombiana.

Estos hechos ponen de relieve la compleja relación entre el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional respecto a la controversia que envuelve la reforma a la justicia. La reforma busca modificar estructuras y procesos judiciales en Colombia, implicando cambios significativos que requieren del consenso entre diversos poderes del Estado. La aparición de los magistrados en el debate sugiere matices en la postura del Consejo de Estado frente a la reforma, a pesar del anuncio oficial de no participación.

El presidente del Consejo de Estado aseguró que habló con el ministro de Justicia sobre su postura

Según le dijo Milton Chaves García a La W, el Consejo de Estado actualmente no participa de manera directa en la comisión encargada de dicha reforma. García enfatizó que, a pesar de que el Consejo de Estado ha examinado el tema en sesión plena, no se ha llegado a una posición firme debido a la falta de propuestas concretas por parte del gobierno. “El Consejo de Estado no hace parte de la comisión de reforma a la justicia, ningún consejero, ni yo como presidente del Consejo de Estado hacemos parte de la comisión”, afirmó García. Además, destacó que la discusión se encuentra en una fase preliminar: “No tenemos ninguna propuesta concreta. Hay una lluvia de ideas, pero el Gobierno no ha planteado qué es lo que quiere reformar”.

El análisis y discusión del Consejo de Estado sobre la reforma a la justicia resalta la precaución y la expectativa que prevalece entre sus miembros frente a los cambios propuestos. “Nosotros en sala plena discutimos el tema y estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar”, señaló Chaves García, evidenciando una postura de observación ante las futuras definiciones del gobierno respecto a la reforma.

Chaves García señaló que él mismo le dijo al ministro de justicia Néstor Osuna que el Consejo de Estado no participaría. “No vamos a participar, quiero ser muy claro, yo hablé con el ministro de Justicia, le expresé esto y él me entendió y me dijo que me va a mantener muy informado”.

Añadió que la razón es que no hay propuestas concretas. “No hay ninguna propuesta en sí misma, incluso él mismo (refiriéndose al ministro de Justicia) me manifestó que el Gobierno no había pensado en reformas constitucionales”.

Según el presidente del Consejo él ministro habló con él y le dijo que el Gobierno no tenía previsto realizar reformas constitucionales

Es importante notar la transparencia y el diálogo abierto entre el Ministerio de Justicia y los distintos sectores involucrados en este proceso. A través de la comunicación directa y la clarificación de los planes y proyectos gubernamentales, se busca generar un ambiente de confianza y colaboración, aunque en este caso, sin una participación en la revisión de los documentos de reforma.

En conclusión, el Consejo de Estado tomó una postura de manejo interno en la revisión de la reforma propuesta, sin abrir el proceso a participación, pero comprometiéndose a mantener un canal de comunicación eficaz con las partes interesadas.