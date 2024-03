Bogotá fue elegida el mejor destino turístico de Suramérica: ¿en qué puesto quedó a nivel mundial?

Los tours por el barrio La Candelaria fue una de las actividades destacadas de Bogotá - crédito Pixabay

Bogotá continúa marcando tendencia en materia de turismo a nivel internacional. La capital colombiana recibió dos premios, al ser nombrada el mejor destino turístico de Suramérica y el sexto mejor a nivel mundial.

Te puede interesar: Turistas colombianos visitaron masivamente Costa Rica durante 2023: estas son las cifras

Los dos importantes reconocimientos fueron otorgados a la ciudad por TripAdvisor, la plataforma líder mundial en viajes, durante la edición 2024 de la Vitrina Turística de Anato (la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Semana Santa: cuál es el día para comprar tiquetes aéreos más baratos y aprovechar los descuentos para viajar

Los Travelers’ Choice Awards de TripAdvisor fueron creados en 2002 para reconocer a los mejores destinos del mundo, con base a las experiencias que tienen los viajeros cada año en los destinos que visitan. Gracias a sus reseñas, son cientos de países los que logran ser galardonados.

De los cerca de ocho millones de lugares que hay en la plataforma de viajes, solo el 1% logra ser reconocido. Este año, Colombia entró en el exclusivo listado, gracias a tres destinos, entre ellos Bogotá. Desde ProColombia aseguraron que el país “resaltó por sus paisajes, cultura y gastronomía”.

Gastronomía y cultura, las joyas de Bogotá

Los viajeros destacaron a Bogotá por su gastronomía - crédito IDT

Con más de 30 mil reseñas y un puntaje de 4.5, Bogotá fue reconocida el sexto mejor destino del mundo en la categoría “The best of the best” (lo mejor de los mejor) en los Travelers Choice Awards, y como la favorita en el top 10 de Suramérica.

Te puede interesar: Estas son algunas de las 100 experiencias que debería disfrutar en Bogotá, según nueva guía turística

Según TripAdvisor, Bogotá conquistó a los viajeros con el auténtico sabor de sus restaurantes, sus festivales gastronómicos, y sus tours históricos por el barrio La Candelaria, Monserrate y sus emblemáticos museos.

La capital colombiana se ubicó como el sexto mejor destino del mundo, por encima de ciudades como Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

Ana María Viscasillas, representante del Servicio Turístico Empresarial de TripAdvisor, entregando el premio al director de Turismo de Bogotá, Andrés Santamaría - crédito IDT

Ana María Viscasillas, representante del Servicio Turístico Empresarial de TripAdvisor, fue la encargada de otorgar los prestigiosos reconocimientos a la ciudad durante la Vitrina Turística de Anato.

“Es un verdadero placer para TripAdvisor otorgar este reconocimiento a Bogotá, basado en la calidad y cantidad de reseñas compartidas por viajeros de todo el mundo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Durante este período, se registraron 380 millones de reseñas procedentes de 190 países”, expresó la representante de la plataforma de viajes.

El director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Andrés Santamaría, por su parte comentó: “estos reconocimientos son un hito significativo para Bogotá. Nos inspiran a continuar fortaleciendo la marca de nuestra ciudad, mejorar la infraestructura turística, promover un modelo inteligente y un turismo comunitario y socialmente responsable”.

Las otras dos ciudades que entraron en el listado

Cartagena de Indias fue elegida el cuarto destino principal de América del Sur - crédito EFE

Pero Bogotá no fue la única ciudad que se destacó en los Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor. Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, se llevó el cuarto puesto como principal destino de América del Sur.

De acuerdo con la plataforma de viajes, citada por ProColombia, La Heroica “destacó por sus excelentes playas, su casco histórico y su arquitectura colonial, según los votantes, quienes escribieron alrededor de 38.000 reseñas favorables sobre los lugares turísticos y emblemáticos de esta ciudad”.

Y agregó: “Esta ciudad resalta por su mezcla entre lo icónico y lo moderno y sus restaurantes que destacan los sabores típicos de la comida caribeña”.

Las playas de San Andrés también fueron destacadas por los viajeros internacionales - crédito Colprensa

Las playas colombianas también tomaron protagonismo en el prestigioso listado, pues fueron calificadas por los viajeros como ideales para relajarse, descansar y realizar actividades acuáticas.

Ese fue el caso de la playa de San Luis, en San Andrés Islas, que se ubicó en el octavo puesto de la categoría Best of the Best Beaches con más de 3 mil reseñas y un puntaje de 4.5, compitiendo contra las playas de Argentina y Brasil.

La playa de San Luis, de acuerdo con el portal, fue destacada “por su arena blanca, su agua azul cristalina y oleaje suave, sus impresionantes vistas, su arrecife de coral y actividades acuáticas como snorkel y buceo”.