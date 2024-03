Ómar Murillo ofreció disculpas y se autonominó por el enfrentamiento que tuvo con sus compañeros

El actor y comediante le pidió disculpas a sus compañeros en ‘La casa de los famosos’ -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

El actor y comediante Óscar Murillo perdió el control de sus emociones cuando se enfrentó por comida con la influencer caleña Karen Sevillano en la sala de La casa de los famosos Colombia.

El problema entre ellos empezó cuando la creadora de contenido manifestó su inconformidad por la desigualdad en los platos de comida entre todos los participantes.

La pelea se originó por la disputa de la repartición de la comida en la casa - crédito @maesaru/X

“Yo soy consciente que aquí somos varias personas y, como lo dije ayer, una persona no se puede comer cuatro duraznos en un día, si van a comer una fruta, compártanla […] Somos veinte personas que estamos aquí, entonces ayudémonos entre todos”, comenzó diciendo Sevillano.

El problema escaló cuando Ómar Murillo enfrentó a Karen Sevillano: “Si nos da hambre, vamos; pero hacer una rencilla cuando hay comida, me parece sin necesidad (...) me da mucha pena, negra, recuerda que yo no soy tu peón y la ignorancia es confianzuda (...) pelear por un plato de comida, yo sí sé qué es aguantar hambre, pero como a ti no te interesa, porque eres ‘la negra’ y tu odio es tuyo (...) su risa es de pura inseguridad, te he analizado y tú eres la más insegura que hay, tu tienes que pedir apoyo porque sola no puedes”, fueron las palabras del comediante.

La influencer caleña tuvo una fuerte discusión con Omar Murillo ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Las fuertes declaraciones de ‘Bola 8′ hizo que ‘La Segura’ interviniera en la discusión y expresara: “Más estúpido sos vos, ridículo, irrespetuoso, patán, guache e igualado”. La discusión hizo que el comediante se aislara de sus compañeros y mientras que ellos comentaban acerca de la situación en su habitación.

Horas más tarde, el actor reconocido por su trabajo tanto en televisión como en teatro lamentó lo sucedido, además, indicó que aprendió una lección valiosa luego de la problemática: “Hoy siento que lo pasó fue una aireamiento por algo que me tocó, el hecho de ver que estábamos discutiendo por un plato de comida. Aprendí a valorar, a valorar más la comida, aprendí a amar más a mis hermanos, aprendí a reconocer mis errores, aprendí que lo que sale de la boca también es lo que está en nuestro corazón”.

El comediante colombiano se autonominó en ‘La casa de los famosos’ - crédito @canalrcn/Instagram

El caleño que ha participado en varias producciones que lo han destacado en la industria del entretenimiento colombiano como El man es Germán, Las detectivas y el Víctor, Pasión de gavilanes, Sin senos no hay paraíso, Yo no te pido la luna y muchas más pidió disculpas a su compañera Karen Sevillano y se autonominó: “Por eso delante de todo Colombia le digo a Karen te pido perdón, de todo corazón y por mi error me postro hacer nominado e ir a esa placa con todo el carácter el amor y el reconocimiento”.

La influencer caleña le respondió al actor: “La empatía es algo que me inculcó mi familia a lo largo de mi crecimiento, aunque mi plato esté lleno siempre voy a velar por los que lo tienen vacío, aunque vea 30 canastas llenas de comida y antes de comérmelas todas, solo porque yo tengo hambre voy a pensar en que sí los demás ya comieron. Reconocer nuestros errores nos hace humanos, pero ser empáticos nos hace mucho más”.

El actor colombiano pidió disculpas a sus compañeros por la discusión que tuvo con Karen Sevillano -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Asimismo, la creadora de contenido expresó que no nominará porque no sintió que irrespeta a sus compañeros: “No me quiero nominar, siento que he tratado a Omar y a todos aquí con respeto y no he pasado por encima de nadie”.

Las opiniones en las redes sociales estuvieron dividida entre apoyo a Omar Murillo y otros a Karen Sevillano: “Saquen a Karen 😂tan empática y arma bochinche para descontrolar la casa siempre😌”; “Soy el único que piensa que Omar tiene razón?”; “Fuera Omar... Te pasaste y no se ve sincera tu disculpa, ahí si hablas bajito”; “Afuera @bola8actor a las mujeres se respetan”.