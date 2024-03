Nueva denuncia por sobrecosto en compra de otros 35 carrotanques: alcanzaría los $13.000 millones

Para la Ungrd la contratación de 40 carrotanques para suplir la necesidad de agua en La Guajira fue transparente - crédito Ungrd

Los últimos días de febrero trajeron un nuevo escándalo al interior del gabinete de Gustavo Petro, luego de que se diera a conocer un sobrecosto que superaba los 20.000 millones de pesos en la compra de cuarenta carrotanques destinados a transportar agua hacia La Guajira. El hecho fue condenado por el mandatario y provocó la renuncia de Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

No obstante, la situación alrededor de estos contratos ha proseguido, esta vez por las denuncias del senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández. En su cuenta de X, señaló que la UNGRD incurrió en otro presunto sobrecosto de 13.000 millones de pesos, por la compra de 35 carrotanques.

“Esto es gravísimo! Aquí está la compra de otros 35 carrotanques por un valor total de $25.375.000.000!! Otros 35 carrotanques que la UNGRD pagó a 725 millones C/U y su valor real no superaría los 350 millones C/U. Un posible SOBRECOSTO SUPERIOR A los 13 MIL MILLONES DE PESOS!”, indicó el congresista.

De acuerdo con su denuncia, estos automotores serían diferentes a los que reportó W Radio días atrás y hasta podrían representar solo una porción de la cifra total contratada por la UNGRD.

“No solo fueron esos 40, que la cifra pueden superar los 100, y que aquí tenemos el comprobante del movimiento de la compra de activos de otros 35 carrotanques de una dimensión menor que, al parecer, también compraron con un sobrecosto multimillonario”, señaló Hernández.

La denuncia fue sustentada con una serie de documentos en los que se establece que los vehículos fueron adquiridos por un valor unitario de 725 millones de pesos, lo que de acuerdo con la cotización realizada por Hernández estaría muy por encima del valor de mercado.

De acuerdo con las estimaciones que el senador compartió en un video, cada vehículo completamente equipado para cumplir con sus labores no debería tener un valor unitario superior a los 323 millones de pesos.

El senador de la Alianza Verde señaló que se trataría de automotores distintos a los contratados para llevar agua a La Guajira - crédito @JotaPeHernandez/X

“Carrotanques que pagaron a 725 millones de pesos, pero que podrían tener un sobrecosto de más del doble. Este carrotanque tiene un precio real: el chasis, de $259′990.000 y el tanque, con todos sus accesorios, bandejas de recolección, motobomba, instalación de equipos, de $63′310.000. Cuando sumamos el tanque, los accesorios y el chasis nos da que el vehículo tiene un costo de $323′309.000″, manifestó.

Hernández indicó que el sobrecosto no se justifica ni siquiera con gastos adicionales como la matrícula, gasolina o peajes, pues en ese caso el valor no alcanzaría los $350′000.000. En ese orden de ideas, el sobrecosto sería de más del doble frente a su valor de mercado.

“Sumémosle la matrícula, el combustible, los peajes, todos esos costos que la UNGRD quiere agregar para justificar estas compras y no nos da más de $350′000.000 por carrotanque, que pagaron en $725′000.000, o sea, tendríamos un sobrecosto de $375′000.000 por cada vehículo”, agregó el senador.

El congresista subió a sus redes sociales dos comprobantes que servirían como evidencia de los sobrecostos - crédito @JotaPeHernandez/X

Para finalizar, Hernández hizo especial énfasis en que esta denuncia no se relacionaba con la compra de los carrotanques enviados a La Guajira, en los que igualmente se determinó no solo un sobrecosto, pero además levantaron críticas entre los sectores de oposición debido a que las características de los automotores no eran adecuadas para cumplir con sus labores en dicho departamento.

“Acá estamos hablando de una compra que se realizó de otros 35 carrotanques, no los 40 que el país ya conoce, otros 35, una compra de 25.375.000.000, donde encontramos que el sobrecosto podría ser de 13.125.000.000, esto es gravísimo”, concluyó el congresista.