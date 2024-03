Gabriela Tafur mostró el truco de maquillaje que le enseñó Mauricio Leal: “¡Ay, mi Maito!”

La exreina recordó a su amigo fallecido, el recocido estilista colombiano Mauricio Leal - crédito @GabrielaTafur/X

El estilista Mauricio Leal, peluquero de varias personalidades de la farándula colombiana, fue brutalmente asesinado, junto a su madre, por su hermano Jhonier, en su propia casa ubicada en La Calera (Cundinamarca). El maquillista profesional es recordado por sus clientas y, sobre todo, por las modelos, actrices, cantantes y reinas de belleza que atendió personalmente en su lujoso salón.

Las celebridades colombianas y amigas del fallecido estilista lo recuerdan constantemente en sus redes sociales, y esta vez quien lo tuvo presente fue la exreina de belleza Gabriela Tafur.

La exreina mostró un truco que le enseñó el fallecido el estilista Mauricio Leal - crédito @gabrielatafurnader/TikTok

La modelo caleña publicó un video en la red social TikTok con una dinámica que realizan varias influencers llamada ‘arréglate conmigo’. En esta ocasión, Adriana Tafur, prometida de Esteban Santos, se estaba maquillando para asistir a una ceremonia Haldi, una celebración de la tradición hindú en la que se aplica cúrcuma; tienen que ir vestidos de amarillo o color afines y es para atraer buena fortuna, durante su viaje en la India.

Mientras la exreina colombiana se maquillaba, mostró a sus seguidores un truco que le enseñó su buen amigo Mauricio Leal: “Miren este truco, me lo enseñó Mauricio Lea. ¡Ay, mi Maito! Cuando uno tiene los ojos chiquitos porque está inflamado de más, hay que correrse un tris (la sombra), el cafecito más hacia abajo, para que el ojo se expanda hacia abajo y para que no se te vea tan cerrado”, expresó la modelo.

El estilista colombiano Mauricio Leal es recordado por celebridades colombianas -crédito @MaitoLeal/Instagram

La exreina ha expresado en varias ocasiones el cariño y la amistad cercana que tuvo con el maquillista, cuando se enteró de su muerte escribió un sentido mensaje: “Lo único más grande que su talento era su gran corazón. Trabajador incansable, talentoso como ninguno y un amigo incondicional. Mauricio Leal era un ser humano maravilloso y así será recordado. Qué falta que haces, mi baby. Descansa en paz“.

La presentadora del Desafío The Box no fue la única celebridad que expresó su amor por el estilista. “Una relación en la que compartimos más que nada esa felicidad de que mi arte y su arte, se complementaban. Una hermosa amistad que mientras me maquillaba era mi psicólogo y yo la suya (...) Todos nos enamorábamos de él, de su forma de ser y de la luz de sus ojos”, expresó por su parte la cantante Fanny Lu en una entrevista para Noticias Caracol.

“Todos los maquillajes bellos que me hizo, todos los trabajos hermosos en los que me acompañó. Las veces en las que me cambió el peinado y se aprendía trenzas rarísimas para hacérmelas con todo el entusiasmo”, agregó la cantante para el medio.

Fanny Lu recuerda con cariño al fallecido estilista Mauricio Leal - crédito @fannylu/Instagram

Jhonier Leal fue condenado a 60 años de prisión por el asesinato de su hermano y madre

Un fallo que emitió la juez 55 del circuito de Bogotá condenó a Jhonier Leal a 60 años de prisión por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández; aunque el fallo no es igual a una sentencia formal, es un avance al caso.

Jhonier Leal no estuvo de acuerdo con el fallo y defendió su inocencia: “Señora Juez, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con el fallo que están dando, siempre me voy a proclamar inocente (...) Para mi edad una pena de esas prácticamente es una pena de muerte, es no salir nunca de la cárcel”.

Por su parte, el fiscal encargado del caso Mario Burgos expresó: “Se pudo establecer que Jhonier tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre en su habitación, y luego desplazarse hasta el cuarto de Mauricio donde lo pone en estado de indefensión dando a ingerir la zopiclona, lo intimida, le causa 4 puñaladas con la mala fortuna que la hoja del arma queda al interior del cuerpo”.