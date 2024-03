En un cara a cara de ‘La casa de los famosos Colombia’ Diomedes Díaz resultó involucrado

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ mencionó a Diomedes Díaz durante un cara a cara -crédito Colprensa -prensa del Canal RCN

La dinámica de los cara a cara, de La casa de los famosos Colombia, en la que los participantes se sacan de frente los defectos, le suben la temperatura a los enfrentamientos en el reality.

En esos cara a cara los concursante también se ‘nominan’ a quien debe salir eliminado del programa, como sucedió en el capítulo 18, en el que en un ambiente cargado de estrategias y emociones, Juan David Zapata se enfrentó con Ómar Murillo, pero su argumento no salió como esperaba.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ se enfrentaron a un cara a cara -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Se vivieron momentos de alta tensión por la confrontación entre el actor caleño y el exparticipante del Desafío The Box en el 2021 durante el proceso de nominación, crucial para determinar quién sigue en la competencia.

En esta dinámica, cada uno de los veinte participantes busca argumentar sus decisiones sin caer en la trampa de los complots, especialmente tras incidentes previos que llevaron a la anulación de votos. La intervención de Ómar Murillo, también conocido como ‘Bola 8′, captó particularmente la atención al nominar a Juan David Zapata con una crítica hacia su falta de representación de la “berraquera” antioqueña: “Si las miradas mataran ahora estaría en el cielo”, expresó Murillo, añadiendo que aunque no todos tienen que llevarse bien, él no ve en Zapata esa esencia representativa de su pueblo.

El modelo antioqueño citó una frase de Juan Gabriel, pero le dio el crédito a Diomedes Díaz - crédito @canalrcn/Instagram

El modelo antioqueño generó risas con su respuesta debido a que confundió una célebre frase de Juan Gabriel con Diomedes Díaz: “Como decía Diomedes, ‘lo que se ve no se pregunta’. Y ahí tenemos un claro ejemplo de quien es el que se acerca al árbol más sombra le dé. No necesito estar de pantalla en pantalla diciendo quién soy, porque eso lo reflejo, si mi mirada no te gusta o te molesta, pues no sé cómo mire yo. Siento que eres el único que ha pensado eso”.

La frase “lo que se ve no se pregunta”, se originó en una entrevista entre el periodista Fernando del Rincón y Juan Gabriel en 2002, acerca de la orientación sexual del cantante. Sin embargo esta resurgió de manera equivocada al citar erróneamente a Diomedes Díaz.