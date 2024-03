Carolina Gaitán reveló cómo supo que estaba embarazada: “Uno siempre dice, no es el momento”

Carolina Gaitán, actriz y cantante colombiana, habló de su faceta como mamá - crédito Colprensa

La vida personal de los artistas también es noticia. En el caso de Carolina Gaitán, esta vez no es por su trayectoria como actriz y cantante, sino por su embarazo.

Te puede interesar: Carolina Gaitán explicó cómo vive sus primeros días de embarazo y su trabajo al tiempo

Si bien no se sabe mucho del compañero sentimental de la artista oriunda de Villavicencio, Meta, desde julio de 2023 (cuando comunicó al público que estaba en un noviazgo) ha ido contando algunos detalles sobre su pareja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Así quedó Paola Turbay después de accidente: “Se me fritó el pelo”

El ‘misterioso’ personaje se llama Samir, un nombre de origen árabe. Asimismo, ‘La Gaita’ expuso que su primogénito llevará por nombre Salomón, al que le dedicó unas emotivas palabras recientemente a través de sus redes sociales. “A ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración. Sin parangón ni comparación”, dijo.

Carolina Gaitán dio más detalles de su vida personal - crédito Redes Sociales

Por otro lado, respondió a una entrevista para Superlike, de RCN, donde aseguró que no estaba entre sus planes tener bebés, pero que al final se alegró inmensamente porque sea este el momento. “Los hijos tienen que llegar en el momento menos esperado para que se haga realidad, porque uno siempre dice no es el momento, voy a postergarlo un poquito y ya llegó la hora y he tenido mucho apoyo y felicidad”, añadió.

Te puede interesar: Mabel Moreno destapó triste detalle de su pasado: “Mi matrimonio me hacía infeliz”

También sorprendió al afirmar que nunca se practicó una prueba de embarazo, sino que supo que estaba esperando un bebé por una corazonada. “Me di cuenta por intuición; un día, almorzando con mi pareja, le dije: ‘Yo creo que estoy embarazada’. Me hice una prueba y, sí”, siguió diciendo en el diálogo con el medio citado.

Entre sus declaraciones, aclaró que no ha tenido inconvenientes físicos mayores, al punto de no poder ir a realizar sus actividades diarias. “Salomón se ha portado espectacular, no he tenido síntomas pesados que no me permitan trabajar”, expresó.

Pero en sus redes sociales sí admitió que entiende que en cualquier momento los síntomas podrán ser mucho más perceptibles, para lo que se ha ido preparando poco a poco. “Se supone que ya muy pronto voy a poder empezar a sentirlo, me muero de ganas, no veo la hora. A veces no estoy segura de si lo sentí o no, pero entonces necesito algunas pistas que me recuerden que está creciendo un bebé en mi panza”, indicó la artista.

Hace algunas semanas, cuando se enteró que estaba en embarazo y lo compartió con sus seguidores, escribió algunas palabras en su perfil oficial de Instagram, pidiendo todo el apoyo posible a quienes la siguen y que han estado al pendiente de su vida.

Carolina Gaitán muestra cómo ha avanzado su embarazo - crédito @lagaita/Instagram

“Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: Ser mamá […] Bienvenido Salomón de nuestro corazón. Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos. Mi corazón y el tuyo, mi Salomón de mi corazón. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón”, escribió.

A su vez, le dijo a su hijo, que aún no ha nacido, que “hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”.

Su amiga, la también actriz Natalia Reyes, reaccionó. “Caro, todo el amor para ustedes”; “Salomón, te amo desde ya. Voy a ser tía. De la misma manera, Valentina Lizcano se pronunció, comentando: “bendiciones en este viaje y bendiciones a Salomón, como todo lo que haces, será espectacular”.