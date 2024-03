Carolina Cruz mostró el doloroso procedimiento que se realiza en su rostro para verse joven

La presentadora se somete a este proceso para eliminar algunas manchas que tiene en su rostro por el embarazo, maquillaje y luces del set - crédito @chismealetoso/Instagram

Sin lugar a duda, Carolina Cruz despierta cientos de comentarios entre sus seguidores, debido a la innegable belleza que posee. Desde su paso por el Concurso Nacional de Belleza, destacó como una de las más hermosas del certamen, ocupando el segundo lugar de la competencia, que le permitió abrirse paso en el mundo del entretenimiento como una talentosa presentadora.

Te puede interesar: Carolina Cruz despertó pasiones con pronunciado escote y su derroche de sensualidad

Por varios años fue la cara del programa Muy buenos días y en la actualidad es una de las presentadoras de Día a Día, de Caracol Televisión. Sin embargo, en medio del glamour y la belleza que la caracteriza, el maquillaje de la televisión ha escondido un padecimiento que atraviesa la vallecaucana con la piel de su rostro y por el que se somete a un doloroso procedimiento estético para eliminarlo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

La presentadora colombiana fue señorita Valle del Cauca y representó al país en Miss Universo de 1999 - crédito Señorita Colombia - Miss Colombia/ Facebook

En redes sociales, sus seguidores no dejan de preguntarle por los “truquitos” de belleza que tiene para conservar su rostro jovial, mismo que había revelado a comienzos de año cuando se dejó ver sin una gota de maquillaje. A través de sus InstaStories, la caleña mostró a sus más de siete millones de seguidores el procedimiento que hace su dermatólogo para eliminar las manchas de su rostro.

Te puede interesar: Carolina Cruz reveló detalles sobre el bebé que perdió: “Uno como mujer se culpa”

De acuerdo con su confesión, el primer paso que realizan al llegar al consultorio es retirar el exceso de maquillaje y posteriormente, aplican anestesia tópica para que el dolor se sienta con menor intensidad. Cuando su rostro se encuentra un poco adormecido, el especialista procede a realizar algunas punciones con pequeñas agujas.

Carolina Cruz dejó ver los avances del tratamiento en su rostro para eliminar las manchas - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Estoy con sueros, seguimos con el tratamiento. El doctor me dijo que se sabe cuando comienza, pero no se sabe cuando se termina. Todavía le falta un poquito, sobre todo a la mancha de la frente que ha sido la más dura, la más difícil, porque de resto todo está muy bien”, mencionó, para después dejar ver cómo queda la piel de su rostro irritada por el agresivo procedimiento.

Te puede interesar: Carolina Cruz compartió su devoción por una Virgen con sus seguidores

Los comentarios de los internautas no faltaron, quienes destacaron la belleza de la vallecaucana y señalaron que con o sin manchas se ve hermosa. Algunos de los más destacados son: “Siendo tan hermosa no debería hacerse nada, no hay como lo natural”; “hay que aceptar que la edad nos empieza a llegar, no hay nada como envejecer natural”; “que esclavitud ese proceso”, entre otros.

Cómo consiguió su peso ideal

Carolina Cruz presumió su nueva figura, la cual tardó tres años en recuperar, luego de haber tenido a sus dos hijos, Matías y Salvador. La modelo caleña mostró en sus redes sociales el antes y después de su cuerpo y está feliz con los resultados que logró a sus 44 años de edad.

Ella misma reveló la “ayudita” estética y el proceso que siguió para llegar a su peso ideal. Así perdió 25 kilos: “Esta máquina moldeadora la utilicé hasta en mis embarazos con autorización médica y supervisión profesional”.

En redes sociales la presentadora Carolina Cruz compartió una fotografía en la que dejó ver su impresionante cuerpo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora de Día a Día aseguró que comenzó el tratamiento completo con paciencia e incluso no se descuidó durante los dos embarazos. Ella combinó las sesiones de moldeo con sueros, alimentación sana, ejercicio y un trabajo de autoestima con el que primero consiguió sentirse bien de adentro hacia afuera. “Poco a poco, sin afán y cuidando mi salud, he llegado a mi peso normal”.

Así las cosas, la exreina y modelo tiene claro que para verse hermosa en ocasiones se necesitan de sacrificios y uno que otro truquito para conservar su escultural cuerpo.