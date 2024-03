Avión de Karol G aterrizó de emergencia en Los Ángeles y causó pánico: qué pasó

Avión de Karol G tuvo que aterrizar de emergencia - crédito KABC-TV

El avión privado en el que viajaba Karol G, su familia y su equipo de trabajo aterrizó de emergencia en un pequeño aeropuerto de Los Ángeles (California).

La aeronave había despegado en la noche del jueves 29 de febrero del aeropuerto de Burbank, en Hollywood, pero de acuerdo con la cadena televisiva KABC-TV, hubo un escape de humo en la cabina que fue reportado por el piloto de inmediato, lo que forzó a una maniobra de emergencia.

Dentro del avión hubo pánico entre las 16 personas que viajaban a la ciudad californiana justo en medio del cumplimiento de la gira Mañana será bonito, que la cantante colombiana realiza por México y otros países de América Latina.

Karol G causa conmoción al saberse que estuvo en medio de una emergencia aérea - crédito @karolg/Instagram

Tras el aviso preocupante del piloto, se sugirió que diera media vuelta y comenzara a pedir pista por la urgencia de la situación. De esa manera, el avión tomó rumbo hacia la localidad de Van Nuys, al norte de Los Ángeles, donde pudo culminar el vuelo sin mayores inconvenientes. Un camión de bomberos les acompañó desde el momento en que la aeronave tocó pista.

Tras lo ocurrido, el canal estadounidense grabó la reacción de estrés y preocupación de la intérprete de Una noche en Medellín, quien estuvo hablando por celular todo el tiempo.

Asimismo, los otros pasajeros salieron de la nave con desespero, y se les notaba la angustia que les había producido la experiencia de la emergencia aérea. Pasados algunos minutos se abrazaron unos con otros, hasta que ya se les comenzó a ver en calma.

La prensa internacional no sabe con certeza por qué la artista se encontraba en suelo estadounidense, pero en su itinerario por la gira Karol G deberá estar el hoy viernes 1 de marzo en Guatemala, para poder continuar con su gira en el país centroamericano.

No hay pronunciamientos oficiales por parte de ‘la Bichota’ o de su equipo al respecto de la programación para las próximas presentaciones, aunque hasta el momento no hay indicios de que su agenda se afecte por el percance. Seguramente el concierto programado para hoy de la gira Mañana será bonito en Ciudad de Guatemala se hará sin problema.

Karol G se reencontró con una prima en la cárcel

Por fortuna, no hubo lesionados o afectados de gravedad en el avión. No obstante, no es el único motivo por el que ‘La Bichota’ ha dado de qué hablar últimamente, debido a que ha tenido meses ajetreados, en los que ha pasado de cantar en grandes estadios a presentarse en los lugares menos pensados.

Karol G se reencontró con su prima en la cárcel El Buen Pastor - crédito @johanna_Bahamon/IG

Uno de sus últimos shows fue en la cárcel para mujeres El buen pastor, en Colombia. La actriz Johana Bahamón es la directora de la fundación que gestionó la presencia de la reconocida artista en el centro de reclusión, en el cual se encontraba una prima de la misma.

Diana Giraldo se emocionó al ver a su pariente cantar para ella y sus compañeras de celdas. “Fue un día muy especial porque con ella llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de 8 años, pero ella una vez viene acá, yo me paré ahí en la reja, en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice: ‘Ahí viene Karol G’; y yo a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita y la empiezo a llamar, ella mira para todos lados y cuando me ve se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego ella ya me ve [Karol G]”, expresó la mujer en el podcast de Bahamón.

Por su parte, la privada de la libertad agregó que “fue un momento muy bonito porque es un lugar donde uno no quiere ver a nadie, menos a un familiar, a un conocido; una persona que uno aprecia no lo quisiera ver nunca en la cárcel. La vida es de oportunidades y esa fue una para mí, en su momento, poder tener ese encuentro con ella, manifestarle ciertas cosas, que yo estaba necesitando. Y he recibido una ayuda por parte de ella”.