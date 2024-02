Respuesta de la Secretaría de Planeación de Bogotá a un usuario de X causó revuelo político: “Es una falta de ética”

Todo inició por una publicación en la que se ve al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Planeación Miguel Silva Moyano riéndose durante la instalación del Consejo Territorial de Planeación - crédito @planeacionbog/X y EFE

Una publicación de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá causó revuelo en redes sociales. La polémica se centró en la respuesta que dio la entidad pública a un internauta de X (antes Twitter), quien criticó las acciones de algunos funcionarios de la alcaldía.

Te puede interesar: Carlos Fernando Galán anunció posible medida con la que ciudadanos evitarían el pico y placa en Bogotá

Dicha respuesta desencadenó una serie de reacciones entre políticos y congresistas pues, al parecer, se trató de una ofensa hacia el trabajo que desempeñan como legisladores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Carlos Fernando Galán se fue en contra de Claudia López por situación de inseguridad que habría dejado en Bogotá

En la publicación, la Secretaría de Planeación de Bogotá escribió: : “Martín, un abrazo. Entendemos tu enojo, pero no somos unos HP, ‘honorables parlamentarios’, ellos están trabajando en otra instancia”.

Esta fue la polémica respuesta de la Secretaría de Planeación de Bogotá a un usuario en X, que causó revuelo entre políticos y congresistas - crédito @planeacionbog/X

La declaración se dio en respuesta a un usuario identificado como Martin Lavot en X, que a su vez, había respondido a una imagen compartida por la entidad en la que se ven el alcalde, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Planeación, Miguel Silva Moyano, durante la instalación del Consejo Territorial de Planeación Distrital.

Te puede interesar: Actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ le sacó chiste a los atracos en Bogotá y le llovieron críticas

“Acabamos de tomar una foto muy bonita, con permiso del alcalde @CarlosFGalan y nuestro secretario @MSilvaMoyano. Esta es la cara de felicidad de dos manes que van a presentar el Plan de Desarrollo más participativo e incluyente de la historia de Bogotá”, escribió la entidad el 27 de febrero.

Publicación de la Secretaría de Planeación de Bogotá durante la instalación del Consejo Territorial de Planeación Distrital - crédito @planeacionbog/X

A esta publicación el usuario de X respondió: “Si como no, se rien porque se vienen chanchullos, torcidos y TransMilenio hasta en la sopa...Hijueputas ! (sic)”.

Un usuario en redes sociales insultó abiertamente la función de los congresistas en Colombia - crédito @kroarbelaez/X

La respuesta que dio la secretaría al internauta generó malestar en el mundo político. Una de las que criticó lo sucedido fue la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, que tomó lo escrito por la entidad como un insulto y pidió explicaciones a la administración distrital.

“Entonces un trol le escribe a la @planeacionbog que son unos “hijuepu***” y ellos de la manera más irrespetuosa desde una cuenta institucional contestan que no son ‘Honorables Parlamentarios’ y que estamos en otra instancia trabajando. ¿Me explican? @CarlosFGalan @MSilvaMoyano”, dijo la congresista en su cuenta de X.

En otra publicación, Arbeláez cita el comentario del usuario y arremete contra la alcaldía: “Mejor que se pongan a trabajar en el plan de desarrollo para que Bogotá camine segura. Los Bogotanos nos sentimos desprotegidos”.

La representante Carolina Arbeláez mostró indignación por la respuesta que dio la Secretaría de Planeación a un internauta en redes sociales - crédito @kroarbelaez/X

El concejal de Bogotá Rolando González también se pronunció calificando la acción de la Secretaría de Planeación como una “falta de ética”.

“¿De manera que el Dr @MSilvaMoyano cree que los parlamentarios del país son unos HP’s? O por lo menos desde su entidad @planeacionbog esa es la línea. Es irrespetuoso, vergonzoso y una falta de ética total, atacar a muchos parlamentarios que hacen una labor digna”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

El concejal de Bogotá Rolando González, también se pronunció sobre la publicación de la Secretaría de Planeación en redes sociales - crédito @RolandoGonGa/X

La respuesta del secretario de Planeación

Ante las críticas por la polémica respuesta de la entidad a la que representa, Miguel Silva Moyano, secretario de Planeación de Bogotá, señaló que “se les fue la mano” con lo sucedido y ofreció disculpas a la representante Carolina Arbeláez:

“Representante tiene toda la razón. No es la manera. No fue nuestra intención ser ofensivos ni irrespetuosos. Se nos fue la mano tratando de responder a un insulto. No volverá a suceder. De nuevo, mil disculpas”, dijo el funcionario en X.

A lo anterior, Arbeláez respondió: “Entiendo Secretario. Usted es una persona seria y respetuosa. Los congresistas de Bogotá tenemos mucho que aportar al Plan de Desarrollo”.

Seguido, dio un consejo a Montoya: “No pierdan el tiempo contestando a las bodegas petristas, están amplificando sus mensajes de odio”.

Miguel Silva Moyano respondió a la polémica respuesta que dio la entidad que tiene a cargo a un usuario en X - crédito @kroarbelaez/X

Cabe recordar que en la instalación del Consejo Territorial de Planeación Distrital; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó el proyecto de Plan Distrital de Desarrollo, el cual, según el mandatario local, tiene una participación ciudadana real e incidente:

“Estamos dando un paso muy importante para Bogotá y para esta Administración, es un hito clave. Queremos que sea el plan más participativo de la historia del país y la ciudad, porque es importante que sea un proceso de construcción colectiva y no de construcción por parte de una administración”, afirmó el alcalde.