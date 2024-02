Elianis Garrido defendió a Laura Acuña de los ataques en redes: “Pasa de largo”

Las presentadoras bailaron frente a la estatua de Shakira en Barranquilla y despertaron la crítica de algunos internautas - crédito @chismealetoso/Instagram

Los seguidores de Laura Acuña y Elianis Garrido se llevaron tremenda sorpresa al ver a las presentadoras protagonizar un baile. El hecho se presentó en la ciudad de Barranquilla, frente a la estatua de Shakira que fue presentada e inaugurada a finales de 2023, con la canción Hips don’t lie de fondo.

El video se hizo viral el 27 de febrero de 2024, semanas después de haber finalizado las festividades del Carnaval de Barranquilla, en el que ambas compartieron. Sin embargo, la bumanguesa señaló que antes de llegar a la celebración debía aprender a bailar, por lo que se capacitó con la expresentadora de Lo Sé Todo.

Después de haberse instruido, las dos decidieron rendirle un homenaje a Shakira frente a su estatua ubicada en el Malecón del Río. Minutos antes de empezar el baile, la bailarina barranquillera señaló que su compañera estaba nerviosa “pero va a quedar increíble, va a ser su primer video bailando”, pero eso era apenas el inicio, pues no contaban con la cantidad de personas que se reúnen alrededor de la figura.

Laura Acuña se le midió a bailar acompañada de Elianis Garrido y se robó varios elogios - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

Uno de los apuntes positivos que recibió la presentadora de Caracol fue de su maestra de baile, que la felicitó por el esfuerzo: “😍😍😍😍😍😍 lo hiciste divino y lo disfrutamos demasiado!❤”.

Elianis Garrido salió en defensa de Laura Acuña

Aunque los comentarios fueron en su mayoría positivos y destacaron que a pesar de la poca experiencia que tenía en el baile, “se defendió”, hubo otros que se despacharon en contra de los movimientos que hizo Laura Acuña. Menciones como “se mueble más una tabla” o “tiene más ritmo mi abuela de 80 años que Laurita”, desataron la ira de Elianis, que salió en defensa de su aprendiz.

La barranquillera se alejó un tiempo de la presentación para dedicarse a su escuela de baile en Bogotá - crédito @elianisgarrido/Instagram

“No señales, no juzgues. Disfruta y si no te gusta, pasa de largo. ¿Por qué desperdiciar tiempo destilando veneno sobre un contenido que no te suma ni te resta? Tenemos solo una oportunidad de vivir, vivamos, bailemos, amemos, riamos hasta que la panza nos duela desde el agradecimiento, incluso por poder respirar”, dijo la bailarina.

Y agregó lo siguiente: “Y si usted quiere bailar, hágalo. Si quiere cocinar, hágalo. Comparte con amor lo que te gusta […] La danza se vive con amor, Laura lo hizo increíble”.

Los seguidores de Garrido reaccionaron a su publicación y la felicitaron por el apoyo que entregó a su colega, por lo que recibió comentarios como: “Excelentes palabras, dejen de criticar todo y disfruten”; “nada más bonito que compartir el conocimiento con el corazón”, entre otros.

Así comenzó su emprendimiento

En su cuenta de Instagram, la presentadora de 36 años indicó el martes 16 de enero que ya recibió las llaves del local en el que abrirá dicha escuela, en un local ubicado en el norte de Bogotá. Según contó, el establecimiento tiene un programa con clases dirigidas a personas de distintas edades y enfocado en diversos ritmos musicales.

La que fuera presentadora de "Lo sé todo" dio a conocer cómo es el lugar en el que comenzará a recibir estudiante a partir del próximo mes de marzo - crédito @elianisgarrido/Instagram

Adicionalmente, en sus historias instantáneas publicó una fotografía suya sosteniendo las llaves. “Gracias Dios bendito, aquí nace este hijo que he soñado desde niña. Pronto nos veremos y bailaremos juntos porque bailando todo se arregla. Aquí arranca un sueño. ¡Les iré contando el proceso, los detalles, todooooo!”, escribió Elianis en la publicación.

Por otra parte, SuperLike del Canal RCN reveló que tras conversar con la barranquillera, la mujer anunció que su academia de baile estaría lista para abrir al público en los primeros días de marzo.