Yeferson Cossio se conmueve al recordar la muerte de su padre: “Es lo más frustrante”

Yeferson Cossio volvió a hablar de la muerte de su papá - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio ha sido tendencia nacional en repetidas ocasiones por acciones controversiales que tienen que ver con su vida personal y hasta con su salud. En 2021, por ejemplo, llamó la atención de millones de internautas al ponerse implantes mamarios, mientras que a finales de 2023 sucedió algo similar cuando decidió someterse a la “cirugía más dolorosa del mundo”.

El procedimiento quirúrgico tiene que ver con su estatura y consiste en proporcionarle al paciente algunos centímetros más de altura después de estirar sus extremidades. En este caso, el influencer creció alrededor de siete centímetros, por los que ha tenido que atravesar por un doloroso paso a paso para su recuperación.

Acerca de las razones que lo motivaron a operarse indicó que “yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver y a preguntarme cuánto alarga y a investigar. Pues me creí un complejo que ni siquiera tenía”.

Yeferson Cossio habló de todo el cariño que le tuvo a su padre - crédito @yefersoncossio/Instagram

Sin embargo, más allá de esas polémicas, el influenciador tiene una vida familiar profunda en la que ha habido dramas reales. Antes habló acerca de las dificultades que pasó con su hermana Cintia en la infancia, por lo que tuvo que comenzar a trabajar desde muy joven, pero recientemente también se refirió a la muerte de su padre, la cual lo cambió para siempre.

En entrevista con la locutora Valentina Taguado recordó todos los esfuerzos que el hombre hizo para que su familia pudiera tener siempre lo necesario y añadió que “mi papá siempre se mató por darnos todo a mi hermana y a mí. Pues mi mamá también, pero en este caso mi papá dedicó su vida para nosotros. Que me haya empezado a ir bien cuando él ya estuviese muerto, ha sido duro”.

También hizo hincapié en que ha valorado cada uno de esos sacrificios que sus progenitores hicieron, pero que ahora que tiene condiciones económicas favorables le gustaría poder retribuirles algo y no puede hacerlo. “No haberle podido dar un carro o una casa. A él le gustaba mucho beber, y me hubiera gustado poderle decir: ‘pa, vamos a pegarnos esta en el país que usted quiera o enloquecernos, porque el chofer y el escolta nos cuidan’. Eso sería [hasta el momento] los más frustrante”, siguió asegurando el paisa.

Por otro lado, el creador de contenido rememoró el momento en que su papá falleció, admitió que nunca supieron qué fue lo que causó el fin de su vida, pero hizo saber que todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, debido a que el hombre se fue a dormir ebrio y nunca se despertó.

Yeferson Cossio y su hermana Cintia con su padre - crédito @yefersoncossio/Instagram

“No sabemos, él se acostó borracho y no se despertó, tenía muerte cerebral. Tan pronto pasó lo llevamos al hospital, pasaron tres días y no se despertó. Entonces había dos opciones: la primera era hacerle autopsia, necropsia y todo eso para saber de qué se murió; o la segunda, por el tipo de muerte, todos sus órganos se podían donar. Obviamente todo se donó”, expuso en el espacio de formato radial.

Pero esta no es la primera vez que el oriundo de Medellín hace alusión a su padre en un diálogo público. Cuando habló con Jorge Enrique Abello en 2021 fue similar. “No tenía una enfermedad ni nada. Era joven, mi papá murió de 46 años. Intentamos hasta lo imposible (para revivirlo), pero no se pudo”, apuntó en aquel momento.

Finalmente, en ese entonces también concluyó que “los machos no lloramos, pero en verdad extraño tanto a mi papá. Esto duele mucho. Gracias a Independiente Medellín, hoy me han hecho melancólicamente feliz. Señor Cossio, hoy más que nunca espero que esté viéndome. Estarías inmensamente feliz”.