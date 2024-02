Raptó, torturó y abusó de su expareja menor de edad: otros cinco hombres estarían implicados

Hombre fue señalado de abusar sexualmente de su expareja menor de edad - crédito Fiscalía / X

Un hombre fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación al ser señalado como el presunto responsable de un aberrante caso de abuso sexual colectivo del que fue víctima su expareja, una joven de 17 años en Cali.

Los hechos se habrían presentado el 16 de diciembre de 2023, cuando el hombre raptó a su expareja, obligándola a ingresar a un automóvil en el que se encontraban otros cinco sujetos.

Desde ese momento comenzó su martirio: los seis hombres se movilizaron con la joven hasta una zona rural y solitaria de Cali para iniciar con el abuso sexual y sistemático por parte de cada uno de los implicados.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la joven también habría sido torturada por los delincuentes: “El hoy imputado, presuntamente, en compañía de otros cinco hombres, obligó a la víctima a subir a un vehículo y la llevaron hasta un lugar retirado de esta ciudad, donde abusaron sexualmente de ella, en repetidas ocasiones, cada uno de ellos, al tiempo que la habrían sometido a vejámenes”, informaron en la Fiscalía.

Una menor de 17 años fue abusada sexualmente por su expareja y por cinco hombres más - crédito Jesús Aviles / Infobae

Las autoridades hallaron que tanto la víctima como su pequeño hijo tenían que soportar que el victimario estuviera libre por las calles de la ciudad, amenazándolos y golpeándolos con el propósito de seguir intimidando a quien era su pareja.

“Las labores de policía judicial le permitieron al fiscal del caso establecer que posterior a dichos ilícitos, la menor víctima, al parecer, recibió amenazas por parte del hoy imputado y agresiones físicas, así como al hijo menor de edad”, sostuvo la Fiscalía.

Por estos hechos, los agentes del CTI de la Fiscalía lograron la captura del presunto agresor de la menor de edad, al que se le imputaron los delitos de secuestro simple agravado, tortura y acceso carnal violento, cargos que no aceptó.

Por estos delitos el presunto delincuente deberá cumplir con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Creadora de contenido denunció que su hija fue abusada sexualmente

La creadora de contenido Angélica Jiménez, conocida como ‘Barbie Jiménez’, hizo una delicada confesión a través de sus redes sociales al señalar que su pareja sentimental habría abusado sexualmente de una de sus hijas.

La influencer contó que se enteró de lo sucedido porque escucharon a la menor de ocho años hablando de su situación de abuso en uno de los baños de su colegio:

“Lastimosamente, estoy pasando por algo que yo sé que ninguna mamá quiere pasar (...) resulta que la persona en la que yo más confiaba, que confiaban 200% en ella, en esa persona, abusó sexualmente de una de mis hijas; desagradablemente, mi hija no lo quiso acusar por miedo, a ella la escucharon hablando en el baño de su colegio y, si no, créanme que esto hubiera podido pasar a mayores, estuviéramos en el día de hoy sin saber nada sin darme cuenta”.

Creadora de contenido Barbie Jiménez denunció a su compañero sentimental por abusar de una de sus hijas - crédito barbiejimenez__ / Instagram

La mujer aseguró que el caso ya está en manos de su abogada y de la Fiscalía, aunque reconoció que para el ente judicial “no es algo urgente”: “Lamentablemente, para la Fiscalía no es algo urgente, estamos en un país donde protegen al violador, protegen al homicida, protegen a los ladrones, esos son la víctima, no somos nosotros”.

‘Barbie Jiménez’ reconoció que, aunque afortunadamente no hubo penetración, el sujeto sí habría hecho tocamientos en las partes íntimas de la menor, y añadió que el caso ya está en conocimiento del Icbf:

“En estos momentos la Fiscalía tiene por parte de los psicólogos forenses y del Icbf el relato de mi hija, que es un hecho que es una realidad por lo que tuvo que pasar mi niña. Entonces, aun así no les basta, no es suficiente, no han iniciado una denuncia contra este personaje y aunque mi abogada se está moviendo, yo necesito ayudarme, yo no puedo esperar a que pasen los días, pasen los meses, incluso los años (sic)”.

Por último, Jiménez solicitó a la justicia colombiana que caiga “todo el peso de la ley” al presunto abusador.