Isabella Santiago reveló que por poco no entra a ‘La casa de los famosos’: “Lloraba todos los días”

La actriz venezolana se desahogó en ‘La casa de los famosos Colombia’ acerca de su situación antes de ingresar al ‘reality‘ - crédito prensa Canal RCN

Isabella Santiago, ganadora de Miss International Queen 2020, y reconocida por sus roles en el mundo de la actuación y modelaje, se enfrentó ahora a un nuevo desafío en La casa de los famosos Colombia, un reality show producido por Canal RCN y ViX.

La venezolana, que se ha destacado en el programa por su fortaleza y determinación, se encuentra entre los veinte participantes de esta competencia.

En un reciente capítulo, la actriz compartió abiertamente las dificultades emocionales y los retos que ha enfrentado dentro del programa, incluida una honesta revelación a su compañera del equipo Cielo Mafe Walker, sobre sus días previos al ingreso en la casa, expresando que “no pasaba por un buen momento a nivel emocional”.

La modelo venezolana antes de ingresar al programa se encontraba en España estudiando actuación - crédito Canal RCN/ TikTok

La actriz pasaba por un difícil momento dentro de la casa e indicó que por poco no entra al reality: “Yo lloraba todos los días, lloraba mucho, Mafe. Yo casi no vengo a la competencia, yo tomé la decisión a última hora y gracias a Dios el canal me apoyó”.

La modelo nacida en Caracas (Venezuela) se abrió con su compañera de cuarto, con quien ha conectado más en la competencia, y expresó que las ganas de llorar no las ha podido evitar: “No puedo evitar sentir ganas de llorar y ya me está dando vergüenza con la gente, a veces siento que la cámara me está viendo y me siento rara, ahora van a decir: ‘Ay, no, la llorona’”. La colombiana Mafe Walker consoló a la actriz: “Es que así somos, es parte del proceso, ¿Cuántas personas no quisieran estar aquí? ¡Muchas!”

La venezolana rompió en llanto ante las cámaras de ‘La casa de los famosos’ - crédito captura de pantalla La casa de los Famosos / RCN

Los comentarios en las redes sociales fueron en apoyo para la exreina de belleza y tuvieron en cuenta el apoyo de la colombiana: “Ella es un ejemplo de resiliencia con tanta burla”; “Mafe está tan desconectada del mundo que se vuelve una persona muy querida 🥰”; “Mafe vibra con amor! Como todos los humanos deberíamos hacerlo”; “Que bonita Mafe como la escucha, más linda ♥️”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Qué estaba haciendo Isabella Santiago antes de entrar a ‘La casa de los famosos’?

La venezolana destacada con una trayectoria que incluye ser la primera venezolana en ganar el prestigioso Miss International Queen, reveló en La casa de los famosos que en varias ocasiones le ofrecieron participar en Miss Universo: “Varias veces me ofrecieron participar en Miss Universo y participar a Venezuela, todos me lo decían mucho, pero hubo un momento en el que yo tuve que decir que no, porque la verdad es que ya en estos momentos yo estoy muy enfocada en la actuación”.

Isabella Santiago reveló que le han propuesto participar en Miss Universo - crédito Isabella Santiago/Instagram

La modelo ha consolidado su carrera tanto en el modelaje como en la actuación, destacándose en Lala’s Spa, una telenovela del Canal RCN donde interpretó a una peluquera transgénero. Así que la venezolana quiso perfeccionar su carrera actoral al matricularse en Estudio Corazza, el cual es considerada una de las mejores academias de España, pero le propusieron participar en el reality y pausó sus estudios.

“Ya yo tenía cinco años acá (en Colombia), pero me mudé en octubre del año pasado a España porque comenzó el primer nivel y justo me llamaron para esto (La casa de los famosos) yo hablé en la escuela y me dieron el tiempo para esto”, añadió en el programa del Canal RCN.

La carrera profesional se ha vuelto reconocida en el país con su pasada participación en MasterChef Celebrity 2022, la cual la catapultó a convertirse en una de las nueve finalistas, demostrando sus habilidades culinarias y su carisma ante el público colombiano. En la actualidad, en La casa de los famosos Colombia Isabella Santiago se ha mostrado determinada a triunfar: “Yo vine aquí a reinar, a mostrarles quién es Isabella Santiago y voy a llegar hasta el final”, expresó en su video de presentación para el reality.