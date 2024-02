Influenciador colombiano anunció la muerte de su hermana mientras su pareja publicó una foto subida de tono

El colombiano afirmó que estará alejado de las redes por un tiempo - crédito Infobae

Los creadores de contenido se han convertido en las nuevas celebridades de los jóvenes en la actualidad, lo que ha sido posible debido a que las redes sociales hacen que sus fanáticos puedan estar presentes en varios aspectos personales de la vida de los influencers.

Dentro de las ramas que tiene la creación de contenido están quienes transmiten en vivo en plataformas como Twitch o Kick, siendo el colombiano Juan Guarnizo y la mexicana Arigameplays, una de las parejas con mayor reconocimiento dentro de esta industria.

Ser tan cercanos a sus seguidores les jugó una mala pasada a los influenciadores en esta ocasión, ya que en la tarde del 26 de febrero el colombiano anunció desde su cuenta de X (antes Twitter) que estaría alejado de las redes sociales durante unos días debido a que su hermana había muerto.

En el mensaje, Guarnizo pidió a sus seguidores que no lo tomaran como protagonista del hecho, resaltando que prefería estar alejado de su trabajo por respeto a su familia.

“Como les comenté, debo ir a Colombia de urgencia, mi hermana ha fallecido, estaré un par de días allá. Se los comento, pues no quiero que estén preocupados/confundidos estos días. Por respeto a mi familia y a la situación les agradezco que por favor esto no tratase de mí”, es parte del mensaje publicado por Guarnizo.

El colombiano pidió respeto por esta situación - crédito @Juansguarnizo/X

La publicación del colombiano coincidió con un posteo de su esposa, Arigameplays en Instagram; se trató de unas fotografías con un mensaje que fue tomado como irrespetuoso debido al mal momento que estaba pasando su pareja.

“Y es que cada día que pasa te pones más buena...”, decía la descripción de la publicación de la mexicana.

La mexicana explicó el motivo de su publicación - crédito @Arigameplays/Instagram

Esto provoco que la comunidad del colombiano y algunos de sus seguidores recriminaran a Ari, a quien señalaron de no respetar el dolor de su pareja y poner en primer lugar mejorar el número de personas que la siguen en redes sociales.

En la tarde del 27 de febrero, la mexicana publicó un comunicado en el que explicó por qué publicó las fotos que algunos remarcaron eran “subidas de tono”, afirmando que debido a que intenta tener espacios por fuera de las redes, había dejado programada la publicación que generó polémica.

“Lamentablemente, la perdida de la hermana de Juan era algo que gracias a su familia tan linda ya estábamos preparados para ese momento. Yo estoy cumpliendo el papel que debo cumplir con la gente que debo cumplir, sin deber explicaciones a nadie, porque por mucho que explique o por tantas razones válidas que de, como quieran, no serán escuchadas”, es parte del comunicado.

La mexicana afirmó que borró las fotografías después que notó que ya se habían publicado, pero pidió a sus seguidores no afirmar aspectos o cosas que ella no ha confirmado, asegurando que ellos solo conocen su vida en redes y no desde un aspecto íntimo.

“Les recuerdo que ustedes saben de mi vida, únicamente lo que yo quiero que sepan y eso nunca va a cambiar”.

Por último, Arigameplays afirmó que estará compartiendo el 28 de febrero junto a su familia por su cumpleaños a pesar de las críticas que recibió y envió un mensaje a las personas que la insultaron.

“Así que los preparo yo a ustedes para decirles que mañana es mi cumpleaños y voy a disfrutar mi día junto a las personas que quiero, para que no se tome a mal… A las personas que escriben cosas tan horribles que encuentren su paz interior”.