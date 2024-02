Familia de Ariadna Gutiérrez calificó de “violencia de género” ataques conta la exreina en ‘La casa de los famosos’: “Exigimos respeto”

Ariadna Gutiérrez sufrió humillación por parte de Alfredo Adame - crédito @gutierrezary/Instagram

Recientemente Ariadna Gutiérrez dio de qué hablar en La casa de los famosos por lo que ocurrió en el cara a cara que hicieron todos los participantes que continúan en la competencia. En ese espacio, Alfredo Adame se despachó en su contra, menoscabándola por completo y con la intención de hacerla sentir poco importante.

Te puede interesar: Gregorio Pernía lloró tras su salida de ‘La casa de los famosos’: le ganaron las ganas de estar con su familia

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido, absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno […] Eres presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces’”, fueron las palabras del actor en la dinámica.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Ariadna Gutiérrez se fue lanza en ristre contra reconocido actor mexicano: “Ni tus hijos te quieren”

Pero la ex virreina universal no se quedó corta, ni perezosa, ante el insulto: “Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Mira, antes de entrar a esta casa no sabía quién eras. Solamente los chismes que traía la gente de afuera y que vine a conocer dentro de la casa”, comenzó diciéndole en respuesta.

Ariadna Gutiérrez no se quedó callada y le respondió a Alfredo Adame en la Gala de Posicionamiento en 'La casa de los famosos 4' - crédito YouTube

Además añadió que “me di la oportunidad de conocerte, porque me pareciste un caballero los primeros días. Pero, lastimosamente, conocí a un hombre lleno de tristeza y de rencor, y que de lo más profundo de mi corazón, lo que vives dentro de ti, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos Colombia’: las redes sociales se llenaron de memes tras el primer cara a cara

No conforme con lo anterior, concluyó diciendo que “espero que algún día retomes la relación con tu familia y tus hijos, que ni ellos te quieren”.

No obstante, el episodio fue bastante fuerte para la sucreña. De hecho, su familia se pronunció en contra de todos los ataques que ha recibido durante el tiempo que ha hecho parte del formato de entretenimiento de Telemundo, mencionando que repudian “todo acto de violencia en contra” de la modelo.

En el mismo comunicado se lee que no ven con buenos ojos el hecho que la también actriz haya sido víctima de “comentarios malintencionados” y que “han difamado su integridad”. Además, pidieron a la cadena televisiva que no normalice “las expresiones de misoginia y violencia de género” que comenzaron con las palabras de Adame.

También se colocó un mensaje de sensibilización contra la violencia de género en la misiva, diciendo que “exigimos respeto, no solo para nuestra hermana/hija, sino para todas las mujeres de la casa y el público femenino en general. La violencia de género jamás será aceptada”.

Tras lo sucedido, celebridades han exigido la salida de Alfredo Adame de La casa de los famosos. “Ahí salió el verdadero Adame, expresó con gran indignación Ninel Conde en sus redes sociales, argumentando que es un ser “violento y con ataques de ira”.

Ariadna Gutiérrez recibió el apoyo de su familia después de lo ocurrido con Alfredo Adame en La casa de los famosos - crédito Instagram

En respuesta a las declaraciones, Ana María Canseco agregó que “a Adame lo tienen que sacar. Ese tipo de acciones no son aceptables”.

Ariadna Gutiérrez pensó en quitarse la vida

Por otro lado, la sincelejana comentó que padeció problemas emocionales después de toda la confusión del Miss Universo, en el que fue coronada y se le quitó el título en cuestión de minutos. “Fui a terapia, me encerré, comí, dejé de comer, me deprimí, me puse feliz, me volví a deprimir […] Uno vive en negación, uno no se imagina cuando ve las cosas de ‘¡ay, anorexia!’, y uno se imagina a alguien que está a punto de morirse, flaquísimo y esto empieza desde la gente que no se ve delgada, bulimia y todos estos trastornos ya venían desde hace mucho tiempo y te das cuenta cuando el cuerpo ya no puede más”, aseguró en Se dice de mí.

De hecho, confesó que “yo pensé varias veces en suicidio, pero yo siento que los que lo hacen son demasiado valientes […] Porque yo que he estado en ese momento de desesperación y pensar que la vida no tiene sentido, también pienso en mi mamá, me da una cobardía que yo digo ‘eso duele mucho’. Esas conversaciones en tu cerebro si no lo cortas de raíz es muy fuerte”.