El “dudoso” penalti de Delvin Alfonzo en contra de Millonarios que consolidó la derrota ante el Once Caldas

Dayro Moreno convirtió en gol la imprudencia de Delvin Alfonzo en el partido Millonarios vs. Once Caldas - crédito Colprensa

En el estadio El Campín de Bogotá, el equipo Millonarios enfrentó una derrota por 2-0 frente al Once Caldas de Manizales en la fecha 9 del primer semestre de la Liga BetPlay. Este resultado marcó la tercera derrota consecutiva para el conjunto dirigido por Alberto Gamero, sumergiendo al equipo en una racha negativa. Por otro lado, la victoria proporcionó un respiro al Once Caldas, permitiéndole escalar posiciones en la tabla.

El encuentro cobró especial atención debido a la cercanía de Dayro Moreno a batir el récord de Sergio Galván Rey como máximo goleador en la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

Ambos equipos llegaron al partido con la necesidad imperante de sumar puntos; Millonarios, tras dos derrotas previas ante Águilas Doradas y Patriotas, y el Once Caldas, después de una derrota en casa contra el Deportivo Pereira. La alineación titular de Millonarios presentó a su equipo de gala, mientras que el Once Caldas contó con la presencia de Dayro Moreno, quien jugó un papel crucial en la victoria de su equipo.

El lateral derecho de Millonarios era figura del equipo hasta su error que significó el 2-0 en el partido - crédito Win Sports

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 20 gracias a una jugada entre Moreno y Billy Arce y se sentenció al minuto 77, luego de que el refuerzo embajador para la temporada se colgara de la espalda de un rival, justo dentro del área y en una jugada que no representaba ningún peligro para el arco custodiado por Diego Novoa. En las redes sociales cuestionaron al jugador, en medio de las polémicas decisiones arbitrales y las investigaciones en algunos partidos, por presuntos amaños:

“Que dudoso como los penales crecen día a día en nuestro futbol profesional colombiano. Un penal que deja un oscuro panorama, eso no es de un jugador profesional. Dudosísimo, fecha a fecha. Una pena” @Rivera__Oscar7

“Ese penal lo hacen por q están enseñados a q no les piten esos detalles pero no contaban con el mejor árbitro del mundo en estos momentos. El señor wilmar roldan” @JulianMcmarama

“Acá también debería ponerse en entre dicho la profesionalidad de los jugadores pq venimos diciendo de directivos y árbitros que son una mafia y armamos escándalo, pero lo que llevamos viendo de los jugadores con esos penales tan “tontos” que hacen & amarillas o rojas q regalan” @Cule191

Este resultado no solo agudiza la situación de Millonarios en la tabla de posiciones, dejándolo en la casilla 13 con 11 puntos, sino que también proporciona un respiro a Once Caldas, que asciende al puesto 11, a un punto de ingresar en el grupo de los ocho mejores.

Alberto Gamero advierte su salida de Millonarios

Alberto Gamero, el director técnico de Millonarios, compartió sus reflexiones sobre esta racha negativa, destacando la creación de oportunidades como una nota positiva, pero admitiendo las dificultades en la definición. Gamero, durante una conferencia de prensa, enfatizó en mantener el enfoque y la calma entre los jugadores y en responder a las críticas con mejoras en el campo. A pesar del descontento manifestado por los fanáticos, el técnico reafirmó su confianza en la estrategia actual del equipo.

“Me dolieron los insultos. El trabajo no lo voy a traicionar, no es toda la hinchada y eso lo tengo claro. A mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego (...) Hay rachas y momentos que los tienen todos los equipos, hoy lo tenemos nosotros desafortunadamente”, expresó el entrenador que completó en 2024 cuatro años a cargo del equipo embajador. A la fecha son tres títulos los ganados por el Tito Gamero con el cuadro azul de Bogotá.