Camilo explicó por qué el crédito que tiene en una canción de Bad Bunny: no la escribió con él

A través de un video que está en tendencia en las redes sociales se puede escuchar a Camilo Echeverri explicando la historia que hay detrás de su participación en la canción Si estuviésemos juntos de Bad Bunny.

Según lo que el artista contó, a pesar de que en múltiples oportunidades se ha dicho que en su trabajo como compositor hizo parte de la creación de la pieza musical del cantante puertorriqueño, esto no es del todo cierto. A pesar de que Camilo sí ha participado en la producción de canciones para otros artistas, incluso aún lo hace, en esta oportunidad no fue lo que sucedió.

El colombiano, antes de cantar frente al público, solo titulaba por hacer letras para otros artistas y por crear contenido para redes sociales con su esposa Evaluna, por eso es más fácil relacionar que el crédito que aparece dentro de la canción de ‘Benito’ es porque lo ayudó a escribir la letra del éxito musical.

Pero no siempre que aparece su nombre significa que haya trabajado con ese artista, tal cual como lo explicó Camilo en conversación con Chente Ydrach, en donde aclaró que cuando le han preguntado si realmente coescribió Si estuviésemos juntos no había tenido la oportunidad de explicar bien qué fue lo que pasó e indicar que no hizo parte de esa producción.

“Tengo un crédito como compositor, pero no porque escribí con él, sino por Tainy, que es el productor de esa canción. Al comienzo de la canción suena un sample que es mi voz, que es de una sesión que habíamos tenido nosotros”, reveló el paisa.

De igual forma, Camilo explicó que cuando le han preguntado por esas composiciones que hace para otros artistas nunca lo han dejado aclarar las que realmente tienen su participación, pues lo presentan con el listado de colaboraciones y en seguida le preguntan por otros temas como el de su paternidad.

Por lo anterior, indicó que lo que pasó con la aparición de su nombre en este proyecto musical fue porque Tainy usó su voz y le dio el crédito correspondiente, situación por la que le agradeció al tenerlo en cuenta de esa manera.

“Tainy es una persona muy generosa y no tenía por qué darme ese crédito, pero me llamó y me dijo: ‘Mira Cami, estuve escribiendo con Benito y estábamos metiendo samples y metí este tuyo que lo tenía allí y dijo [Bad Bunny] que eso sonaba cabrón’”, explicaba sobre la decisión que tomaron de incluir su voz.

El productor utilizó esa parte que ya había grabado con Camilo y al ver que le gustó al puertorriqueño la dejó y por ende le contó lo que iba a hacer, a lo que el cantante ganador del Factor xs contestó que no tenía problema en que así sucediera, pero que no era necesario que lo pusieran como parte de la producción.

“El me llamó y me dijo: ‘Bro, yo metí eso ahí' y yo le dije: ‘Escúchame, al contrario, gracias, qué oportunidad estar en una canción de Bad Bunny’, y me dijo que me había dado un porcentaje en el split. Y le dije que no era necesario, pero él dijo que sí porque él es muy generoso”, dijo Echeverri.

Finalmente, el artista aclaró que aunque conoce a Bad Bunny y le parece una muy buena persona, en ciertos momentos ha sentido vergüenza de que algún día el hombre escuchara que la gente dice que Camilo hizo parte de la creación de la canción y que no se hubiera aclarado el tema nunca: “A Benito lo he conocido y nos hemos hablado muchas veces, re buena onda, pero no escribí con él. Me encantaría escribir con él”.