Miguel Tapia, de ‘Los Prisioneros’, habló de la denuncia que presentó en su contra Jorge González: “Hay más gente involucrada”

El fundador de Los Prisioneros se refirió a lo sucedido con el vocalista de la agrupación recientemente - crédito Cortesía/ Miguel Tapia - @jorgegonzalezmusico/ Instagram

Los Prisioneros es, sin duda, una de las bandas de rock en español más influyentes e importantes de todos los tiempos. Muchas de sus canciones se convirtieron en grandes éxitos en todo el continente e incluso se alzaron como una voz de protesta para una gran parte de la sociedad.

Sin embargo, recientemente, algunos de sus integrantes volvieron a dar de qué hablar, y no precisamente debido a un nuevo proyecto musical. Jorge González, vocalista de la agrupación, presentó una querella criminal en contra de Miguel Tapia, baterista y amigo suyo, así como de su exmánager, Alfonso Carbone, en el Juzgado Séptimo de Garantía de Santiago de Chile por falsificación de instrumento público.

Esta información, que fue revelada por La Tercera de Chile, resalta que esta fue presentada el 6 de febrero de 2024.

El medio de comunicación en mención reveló que esta querella fue presentada debido a que el vocalista habría sido engañado con el objetivo de firmar una serie de acuerdos que “buscaban rentabilizar y explotar el patrimonio de Los Prisioneros”. En el documento especifica que lo que se busca es “reparar el daño patrimonial y moral” que se le ha causado a Jorge González en estos últimos años.

Jorge González y Miguel Tapia aún se mantienen en contacto - crédito Colprensa / Archivo

Miguel Tapia, en una charla que sostuvo con Infobae Colombia, se refirió a lo sucedido con el vocalista de la agrupación e incluso negó algunas versiones que surgieron en las redes sociales en las que se aseguraba que ellos ya no eran amigos y su relación se había fracturado por completo. Reiteró que sigue a la espera del avance del proceso y que en algunas ocasiones ya han pasado por momentos altos y bajos con González.

“Son cosas bien complejas, son temas serios, pero la vida tiene estos altos y bajos. Con Jorge tenemos una muy buena comunicación hasta el día de hoy, hemos hablado de estos temas, hay que dejar que avance todo ese proceso que seguramente va a ser muy engorroso. Pero él y yo estamos bien tranquilos porque no pasa por nosotros este problema que tenemos y sabemos que hay más gente involucrada y ellos tendrán que ir en el camino de este proceso, aclarando todas las duda”, aseguró el maestro Tapia.

El baterista de Los Prisioneros reveló que podría haber más personas involucradas en la situación - crédito Cortesía

El músico chileno aclaró que pese a lo que se menciona en la prensa, “nosotros estamos un poquito lejos de esta problemática, Jorge y yo. Hay que dejar que avance”. Posteriormente, resaltó que por ahora prefiere no mencionar nada al respecto, pero que esperan poco a poco se vaya resolviendo la situación.

“Cuando tengamos claridad, va a ser muy bueno poder hablar con más tranquilidad. Hay que dejar que otros protagonistas hagan su trabajo para poder ir aclarando todas estas situaciones. Yo sí te puedo decir, y acá tengo todas nuestras conversaciones con Jorge”, afirmó.

“Jorge y yo tenemos familia en común, mi hermana es esposa de él y tenemos una sobrina en común. Jorge me cuenta que los primeros días de este año que pasó con ellos en año nuevo y le digo yo qué feliz de que esté con ellos. Hay una comunicación y esta no se ha cortado, y sé que no se va a cortar nunca porque hemos pasado, muy poco, pero hemos pasado por diferentes etapas en donde alejamos y nos acercamos, pero siempre vamos a estar ahí, nos conocemos hace muchos a años y para nosotros es muy sólido”, agregó.