“La delgada línea entre Iván Lalinde y Harry Styles”: el ‘trend’ que se hizo viral tras el cambio de look del británico

Tras raparse en noviembre del 2023, Harry ha dejado que su cabello vuelva a crecer - crédito @latenightkyoto e @ivanlalindeg

Que Iván Lalinde es el Harry Styles del universo colombiano, es una teoría que, contra todo pronóstico, ha ido cobrando fuerza desde que el usuario @eeddyloba habló sobre su aparente parecido en la red social X.

“La delgada línea entre Iván Lalinde y Harry Styles”, comentó Eddy al compartir la publicación de @latenightkyoto en la que se ve al músico británico en el medio tiempo del partido entre su equipo, el Manchester United, y el Luton Town en la Premiere League.

Las opiniones sobre su supuesto parecido se encuentran divididas - crédito @eeddyloba / X

Tras años de exhibir su envidiable cabellera, Styles decidió raparse en las vacaciones que tomó en noviembre pasado y, desde entonces, su corte de cabello se ha convertido en tema de conversación.

Una tendencia a la que se suma el nombre del presentador colombiano, recordado por su participación en El precio es correcto y La voz kids, a quien las más jóvenes parecen empezar a ver con otros ojos.

“Listo para el The correct price”, “Ahora no puedo dejar de ver a Iván Lalinde”, “Y a la final sí voy a tener los gustos de mi mamá”, “Acabo de tender por qué se me hizo tan atractivo el joven de ese video”, “Es igualito”, “Los fotogramas no mienten”.

¿Qué planes tiene Iván Lalinde para su cumpleaños número 50?

El destacado presentador colombiano Iván Lalinde se prepara para una conmemoración significativa en su vida: su 50º cumpleaños. Reconocido por su carisma y su habilidad frente a las cámaras, Lalinde no solo ha capturado el afecto del público colombiano sino que también se ha establecido como una figura influyente.

Pues bien, en una entrevista concedida para el programa La red en enero del 2024, reveló sus anhelos y expectativas ante este hito personal y profesional, incluido su deseo de realizar el Camino de Santiago de Compostela en España, un importante recorrido de peregrinación para los católicos del mundo.

La motivación de Lalinde para emprender esta peregrinación radica en su profunda fe religiosa. Admitió que practicar el rezo del rosario es parte esencial de su rutina diaria, describiéndolo como una “herramienta de vida” imprescindible. “Dios quiera que hayan muchos contratos y mucho trabajo, que haya prosperidad, que haya abundancia, que haya salud, pero lo más importante es la salud porque uno sin salud no puede hacer nada de eso”, expresó Lalinde, señalando la importancia que gozar de una buena salud y un bienestar envidiable tiene en su vida.

La peregrinación hasta la tumba de Santiago de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesús, constituye un sueño de larga data para el presentador. Para Lalinde, este viaje de aproximadamente 150 a 200 kilómetros [93 a 124 millas] no solo representa una oportunidad de introspección y crecimiento personal sino también de conexión espiritual. “Si Dios quiere voy a hacer el camino de Santiago de Compostela, voy a hacer unos 150 o 200 kilómetros, no me voy a hacer el más largo ni el más cortico, pero voy a caminar unos 10 días, caminar me gusta mucho y ese es un sueño que siempre he tenido”, comentó en su entrevista.

El impacto de Lalinde en la televisión colombiana y su acercamiento genuino con la audiencia se han construido a través de años de dedicación y esfuerzo. A medida que se acerca a la celebración de sus 50 años, su mente está puesta tanto en la expansión de su carrera profesional y el fortalecimiento de su bienestar personal y espiritual. La combinación de su éxito profesional y su compromiso con su fe ilustra la complejidad de una figura pública que ha sabido mantenerse relevante y querida por el público.

El Camino de Santiago, que se originó en la Edad Media, no solo es una ruta de significado espiritual para los católicos sino que también se ha convertido en un viaje emblemático para peregrinos y viajeros de todo el mundo, independientemente de sus creencias religiosas. Para Lalinde realizar este camino no solo simboliza una conexión más profunda con su fe sino también el cumplimiento de una ambición personal que ha albergado durante años.

En resumen, la planificación de este viaje, en la cúspide de una destacada carrera y al borde de una celebración de cumpleaños monumental, encarna las múltiples facetas de una vida con pasión y propósito.