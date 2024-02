Jhonny Rivera vivió un momento desagradable durante un viaje: “No falta el payaso”

Jhonny Rivera sufrió de discriminación su viaje al Cabo de la Vela en La Guajira -crédito @jhonnyrivera/Instagram

El cantante de música popular Jhonny Rivera cumplió 50 años el 23 de febrero, y en celebración por su nacimiento, junto a su novia y amigos, decidió viajar a La Guajira. El artista colombiano llamó la atención en las redes, no solo por los momentos que compartió con su novia, la también cantante Jenny López, sino por un hecho que le sucedió en el viaje.

La pareja, que ha decidido dejar atrás los comentarios sobre la diferencia de edad que los separa y mostrar abiertamente su relación, compartió momentos íntimos de su vida a través de las redes sociales, incluido un viaje romántico a La Guajira, uno de los destinos más paradisíacos del país.

La pareja de cantantes del género popular vivieron su amor en la costa caribe colombiana -crédito @farandulatam/Instagram

Durante su estancia en La Guajira, el artista pereirano experimentó un episodio desagradable de discriminación por parte de una persona que cuestionó su presencia en un lugar “destinado a ricos”, según relató en su cuenta oficial de la red social Instagram.

El cantante contó a sus seguidores que fue de paseo al Cabo de la Vela, en donde estaban unas personas que aparentemente tienen mucho dinero, por lo que discriminaron la presencia del cantante del género popular: “Pues resulta que acá viene gente con mucho dinero, pero hay gente que no le luce la plata porque se creen dioses (...) Llega el hombre en su carro y dice ‘¿qué hace Jhonny Rivera por acá?, esto es para ricos, ¿no?’. No es un insulto que a uno le digan que no es rico, lo que es un insulto es que lo discriminen. Jhonny Rivera no pertenece a ese estrato”.

El cantante pereirano celebró junto a su novia Jenny López y sus amistades, entre ellos su cógela Alzate -crédito @jhonnyrivera/Instagram

El padre del también cantante Andy Rivera recalcó que su viaje en el departamento ubicado en la costa caribe colombiana fue agradable porque encontró a personas que lo atendieron bien, pero se encontró con un individuo que dañó el momento: “Toda la gente con la que he tratado son queridísimos y amables, pero no falta el payaso, llega en su carrazo, engallado”.

Este incidente detonó una reflexión por parte del cantante colombiano sobre la humildad y cómo el dinero puede afectar la personalidad de las personas. “¿Cierto que la plata no es para todo el mundo? Hay personas que con plata se vuelven humillativos (…) Aquí viene gente que tiene mucho dinero, hay gente que es chévere, muy sencilla, muy humilde, que incluso trae billetes de bajas denominaciones para darles a los niños, o a la gente, en fin, ustedes saben que La Guajira tiene muchos problemas”.

La pareja de enamorados realizó un paseo con sus amistades para celebrar el cumpleaños del artista colombiano -crédito @jhonnyrivera/Instagram

Además, Jhonny Rivera hizo énfasis en su orgullo por sus orígenes humildes y cómo estos no han sido un impedimento en su carrera, sino un aspecto que lo ha mantenido con los pies en la tierra. “Soy montañero, soy campesino, me da alegría decir que soy del campo, que vengo de una vereda. Y si hoy me puedo dar mis gustos, lujos, comodidades, es gracias a quienes consumen mi música, van a mis conciertos, van a YouTube”, expresó orgullosamente.

La música de Jhonny Rivera sigue conquistando corazones no solo en Colombia sino en varias partes de Latinoamérica, siendo una voz representativa del género popular. Su más reciente canción junto a su pareja Jenny López, Culpables, sigue acumulando reproducciones en las plataformas digitales y atrayendo multitudes a sus conciertos.

La relación entre la pareja de cantantes ha generado curiosidad entre los usuarios y, al mismo tiempo, admiración por la forma en que manejan las críticas hacia la diferencia de casi 30 años entre ellos. La celebración por todo lo alto del cumpleaños del artista incluyó travesía junto a su pareja y amigos, entre ellos el cantante Alzate.