Diez actores de Hollywood que son colombianos o hijos de colombianos y no sabía: hay un sobrino de Michael Jackson

El talento colombiano siempre se ha considerado como uno “de exportación”, ya que ha habido exponentes del país en la mayoría de las industrias del entretenimiento a lo largo de la historia. Las canciones de Shakira o Karol G, el talante actoral de Sofía Vergara (Modern Family) y John Leguizamo (Romeo + Julieta), así como los libros de Gabriel García Márquez se han ganado el respeto a nivel global.

Desde que Carlos Julio Ramírez se presentó en el Metropolitan Opera House en los años 40′, se abrió el camino para que el nombre del país se mantuviera en alto y rodeado de estrellas. Así ha seguido sucediendo con algunos actores y actrices que se destacan en Hollywood, a pesar que muchos no sepan del origen de sus raíces.

Están los que nacieron en Colombia, toda su vida han trabajado en la televisión nacional y poco a poco se han hecho un espacio en Estados UNidos, tales como Juan Pablo Raba (Matar o morir), Manolo Cardona (Una chihuahua en Beverly Hills), Julieth Restrepo (Griselda), Natalia Reyes (Terminator: Dark Fate) o Diego Trujillo (Prueba de vida).

Por otro lado, se encuentran los que no han tenido grandes carreras ante el público local, pero sí a nivel internacional, de la misma manera de los que son hijos de colombianos y desde muy corta edad se han hecho notar en Los Ángeles.

1. Jaafar Jackson

Jaafar Jackson y su madre, la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza - crédito Getty Images

Si bien no es el nombre más sonado de la lista, en los últimos días ha calado bastante en los medios de comunicación por dos motivos específicos y bastantes relevantes. El primero, es sobrino de Michael Jackson. El segundo, protagonizará el biopic basado en su tío, el cual se llamará Michael.

La madre del joven de 27 años es la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, quien antes de ser la pareja de Jermaine Jackson, estuvo con Randy, su hermano.

La película biográfica del ‘Rey del Pop’ será el debut frente a las cámaras de Jaafar.

2. Sasha Calle

Sasha Calle fue Supergirl en The Flash - crédito Warner Bros. Pictures

La hija de paisas, Sasha Calle, fue la elegida por Andy Muschietti para encarnar a Kara Danvers/Supergirl en la cinta de The Flash. En el largometraje tuvo la oportunidad de compartir set con Michael Keaton, Ezra Miller y Michael Shannon.

Además de su aparición en el DCEU, protagonizó la telenovela The Young and the Restless, por la que fue nominada a un premio Emmy. Actualmente trabaja en On Swift Horses, en la que actuará al lado de Jacob Elordi, Will Poulter y Diego Calva.

3. Jack Guzmán

Jack Guzmán estuvo en Power Rangers: Fuerza Salvaje - crédito Saban Entertainment

“It’s morphing time!”, es una de las frases más famosas en la cultura popular, debido a que es el grito de batalla de los Power Rangers. Pocas franquicias impactaron tantas infancias como esa, creada por Saban Entertainment y en una de sus temporadas, Power Rangers: Fuerza Salvaje, hubo un barranquillero.

Se trata de Jack Guzmán, quien interpretó a Danny Delgado, el ranger negro. Más allá de este papel, pudo integrar los elencos de Walk of fame, NCIS o Jane the virgin.

4. Carlos Valdés

Carlos Valdés fue 'Cisco' Ramón en la serie de Flash - crédito The CW

Pero Sasha Calle no es la única colombiana en DC, sino que lo mismo sucedió con Carlos Valdés, quien tuvo el rol de ‘Cisco’ Ramón en la serie de Flash. Su personaje era un gran amigo de Barry Allen, además de ser el superhéroe conocido en los cómics como Vibe.

También estuvo en los repartos de las demás series del Arrowverse, como Arrow, Vixen o DC’s Legends of Tomorrow.

5. Moisés Arias

Moisés Arias protagonizó El juego de Ender con Asa Buterfield - crédito Lionsgate

Rico Suave era el personaje de Moisés Arias, hijo de antioqueños, en Hannah Montana. No obstante, el reconocimiento del actor no empezó ahí, sino que ya había estado en Everybody Hates Chris, así como en Zack y Cody: Gemelos en acción.

Ha aparecido en otros títulos como El juego de Ender o su próxima aparición en la gran apuesta de Prime Video, que es adaptar el videojuego Fallout a la televisión.

6. Sofia Carson

Sofia Carson cantó en la gala de los Oscar el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles - crédito John Locher/AP

La sobrina de los Char fue la protagonista de la saga Descendientes, de Disney, lo cual impulsó su carrera musical y también actoral. En 2022, por ejemplo, protagonizó Corazones malheridos, un drama de Netflix que estuvo en el top 10 mundial por varias semanas.

Se presentó en los Premios Óscar cantando Applause, que hacía parte de la banda sonora de esa película y que estuvo nominada a Mejor Canción.

7. Catalina Sandino

Catalina Sandino en María, llena eres de gracias - crédito HBO Films

La única nacida en Colombia nominada a un Premio de la Academia fue Catalina Sandino por su trabajo en María, llena eres de gracia. En esa oportunidad, la estatuilla se la llevó Hillary Swank por la mítica Million Dollar Baby. Annette Bening, Imelda Staunton y Kate Winslet fueron las otras opcionadas.

La actriz también trabajó en El amor en los tiempos del cólera, Che y Che Parte 2. En el 2023 fue la protagonista de Silent Night, del director de Contracara, John Woo.

8. Diane Guerrero

Diane Guerrero también le dio su voz a Isabela Madrigal en Encanto - crédito Mike Blake/Reuters

Saltó a la fama por el papel de Maritza en Orange Is the New Black, pero después siguió destacándose. Diane Guerrero, hija de colombianos que fueron deportados cuando ella apenas tenía 14 años, siempre ha mostrado orgullo por el esfuerzo con el que su familia la sacó adelante.

Asimismo, estuvo en Doom Patrol, Jane The Virgin y DC’s Leguends of Tomorrow.

9. Juana Acosta

Juana Acosta es una de las actrices latinas más destacadas en el cine español - crédito Europa Press

La protagonista de Now and Then, de Apple TV+, Juana Acosta, es una de las colombianas más queridas en el cine español, llevándolo a todas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos.

Fue la estrella en La templanza y El inocente, de Prime Video y Netflix, respectivamente.

10. Isabella Gómez

Isabella Gómez es una de las protagonistas de One Day At A Time - crédito Netflix

Nació en Medellín en 1998, pero se fue a Estados Unidos siendo tan solo una niña y hoy por hoy es una de las favoritas de los usuarios de Netflix por su rol en One Day at a Time, en la que personifica a la tercera generación de una familia de migrantes hispánicos.

También tuvo minutos en A Cinderella Story: Christmas Wish y en Modern Family.