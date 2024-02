Daniela Ospina respondió a las críticas que recibió por dejar de lactar a su bebé: “Es muy fácil hablar”

Daniela Ospina fue atacada en las redes sociales por quitarle la lactancia exclusiva a su bebé, Lorenzo - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La empresaria Daniela Ospina, exesposa del futbolista James Rodríguez, con quien estuvo casada desde 2010 hasta 2017, se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor y cantante Gabriel Coronel, con quien tuvo un bebé en noviembre pasado.

Daniela, propietaria de la marca de ropa deportiva Danfive, comparte aspectos de su experiencia como madre de Lorenzo Coronel, su segundo hijo, en las redes sociales. La comunicación con sus más de siete millones de seguidores en Instagram se ha convertido en una ventana abierta a su vida maternal, donde ha respondido diversas inquietudes y enfrentado críticas sobre su forma de criar a su pequeño bebé.

La empresaria colombiana Daniela Ospina reveló que dejó de lactar a su hijo Lorenzo con leche materna - crédito @daniela_ospina5/Instagram

En las dinámicas de preguntas y respuestas de la red social Instagram, Daniela contestó algunas preguntas sobre cómo ha manejado la maternidad con Lorenzo, desde no seguir lactando al bebé, hasta su decisión de dejarle usar chupete, aspectos que han desencadenado comentarios tanto positivos como negativos de parte de su audiencia. “Ya no toma senito, fueron meses maravillosos donde disfruté haberlo logrado y todo gracias @mamasinpenas y @gabrielcoronel que siempre están y estuvieron, sin ustedes dos no hubiera sido posible”, mencionó la empresaria, refiriéndose a la etapa de lactancia que compartió con su segundo hijo.

“Voy a opinar sobre esto, pero antes quiero decir que es muy personal “! Yo crie a Salo muy diferente hace 10 años donde aún no había tanta información (siento que me funcionó y trato de implementar lo mismo con Lorenzo), si creo que hay brotes de crecimiento pero no me predispongo. Es un día a la vez, disfrutándolo, amándolo y aceptándolo”, agregó la antioqueña.

Ante la ola de opiniones, la colombiana habló desde su experiencia, además, reiteró el valor del respeto y la empatía en el diálogo sobre la crianza. “No se que decirte !! Desde que no le hagamos daño a nadie, todo es válido !! Ojalá todo fuera tan perfecto como quisiéramos. (Cada quien vive su propia realidad). A salo no le gustó el chup, a Lorenzo si le gustó, a él pediatra tampoco le gusta y a los papás de Lorenzo sí”.

La modelo antioqueña habló de su experiencia como madre de su segundo hijo- crédito @daniela_ospina5/Instagram

A pesar de las controversias, Daniela Ospina se mantiene firme en sus decisiones y respalda la diversidad en los procesos de maternidad, animando a otras madres a sentirse orgullosas de sus logros personales. “Mamitas! Este mensaje es para todas las que me envían un mensaje de, como hiciste, que mala que lo hiciste, porque lo hiciste, está muy chiquito...”, comenzó relatando la antioqueña.

La modelo también aprovechó la interacción con su audiencia en las plataforma digital para enviar mensajes de empatía y respeto hacia las diferentes maneras de criar, destacando que cada madre enfrenta sus propios desafíos. “Recuerden que es muy fácil hablar, pero es bien difícil ponerse en los zapatos de otras personas. Todas estamos lidiando con nuestras propias batallas, algunas más grandes que otras, sé respetuosa y sobre todo tengamos empatía”, expresó Ospina en una de sus historias de Instagram.

La empresaria Daniela Ospina respondió las criticas que recibió por la crianza de su segundo hijo - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La hermana del arquero colombiano David Ospina reflexionó sobre la importancia de apoyarse mutuamente entre las madres: “Todas lo estamos haciendo bien, cada quien, a su manera, más bien aplaudámonos y abracémonos de lo valiente que somos. Lo estás haciendo bien mamita”.

La empresaria, además, aprovecha su plataforma para compartir otros aspectos de su nueva etapa como madre, desde anécdotas hasta contenido divertido relacionado con su bebé. Junto a su pareja, el actor y cantante Gabriel Coronel, ha creado una familia junto a su hija Salomé Rodríguez y su recién nacido, Lorenzo. Además, Daniela continúa dedicándose a su emprendimiento de ropa deportiva, mostrando que es posible tener una balanza entre la vida profesional con la personal.