Así se definirán los cruces en cuartos de final en la Copa Oro Femenina: Colombia ya tendría rival

La selección Colombia femenina está expectante frente a cuál será su futuro en la Copa Oro Femenina, ya que deberá asegurar su clasificación a cuartos de final frente a Puerto Rico, el 27 de febrero, y esperar a que se defina su posición en el grupo B al finalizar la jornada en San Diego.

Sin embargo, a falta de esa última fecha, Concacaf ya tiene claro cómo serán los juegos en cuartos de final, en los que ya se tendría el rival de la Tricolor en caso de avanzar de ronda, pero todo depende de cómo se desarrolle su campaña en la fase de grupos en el certamen norteamericano.

Sumado a eso, otros conjuntos están pendientes del duelo de Colombia ante Puerto Rico, además de Brasil y Panamá, del grupo B, porque el juego de las cafeteras definirían las escuadras que se meterían como mejores terceras a los cuartos de final.

Los cruces de la Copa Oro Femenina

A diferencia de otros torneos en los que sus cruces en rondas de eliminación directa se definen por la posición en el grupo o por sorteo, la Concacaf tiene un sistema especial en el que prioriza la campaña de los ocho clasificados a cuartos de la Copa Oro Femenina.

Para la edición 2024, los partidos en cuartos se organizan dependiendo de cómo le fue a cada equipo en fase de grupos, siendo el cuadro con mejor puntaje el que tenga beneficio de verse con el peor de los clasificados, que será uno de los dos mejores terceros.

Así se realizarán los cruces de cuartos de final para la Copa Oro Femenina, dependiendo del rendimiento en fase de grupos - crédito Concacaf

En el caso de la selección Colombia femenina, a falta de asegurar su cupo a cuartos, actualmente estaría emparejada con Brasil, ya que la Tricolor se encuentra en la quinta posición del torneo con sus tres puntos y la Canarinha es cuarta con seis unidades.

Sin embargo, una victoria de las cafeteras sobre Puerto Rico, además de esperar a que las brasileñas no ganen contra Panamá, cambiaría la situación junto con lo que pueda pasar en el grupo C, que se define en la noche del miércoles 28 de febrero.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

La primera fase de la Copa Oro Femenina concluirá el miércoles 28 de febrero con los encuentros del grupo C, que son Canadá vs. Costa Rica y Paraguay vs. El Salvador. Después de eso, se darán dos días de descanso a los clubes que clasificaron previo a los cuartos de final.

Lo primero a tener en cuenta es que todos los partidos se realizarán en el BMO Stadium, un escenario ubicado en Los Angeles, con capacidad para 22.000 espectadores; será la primera aparición del estadio en el certamen, ya que se venía haciendo en Carson, San Diego y Houston.

En caso de que Colombia llegue a cuartos de final en la Copa Oro Femenina, jugará en el BMO Stadium de Los Angeles - crédito Jon Durr/USA TODAY Sports

El sábado 2 de marzo se realizarán los primeros dos encuentros de cuartos de final en la Copa Oro Femenina, tanto a las 7:00 p. m. como a las 10:15 p. m., mientras que el domingo 3 de marzo se jugarán los otros dos encuentros a las 5:00 p. m. y 8:15 p. m.

Los que ya clasificaron

Hasta el momento, un total de cuatro equipos se encuentran en los cuartos de final y son México y Estados Unidos, por el grupo A, y Brasil y Canadá, los cuales deben disputar la última jornada para conocer su ubicación final en las zonas B y C.

De resto, los que tienen una opción de meterse son Argentina, esperando ser mejor tercera, además de Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y Paraguay, que deben conseguir los tres puntos en la última jornada; de lo contrario, dependerán de otros resultados para saber su futuro.

Finalmente, los eliminados en la Copa Oro Femenina fueron República Dominicana, Panamá y El Salvador, los tres en el último puesto, con más de siete goles en contra y solo las Canaleras marcaron una anotación.