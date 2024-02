Yeison Jiménez contó detalles de la enfermedad que lo alejó de los escenarios a finales de 2023: “Nunca me había pasado”

El artista de música popular aseguró que es consciente que no cuida su cuerpo de la mejor manera -crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los artistas más relevantes de la música popular en Colombia gracias a sus composiciones y voz, por lo que preocupó su estado de salud a finales de 2023 cuando tuvo que cancelar varios conciertos por culpa de unos cálculos renales.

Te puede interesar: Yeison Jiménez cumplió su sueño: agotó boletería en cinco horas para el Movistar Arena

El cantante de éxitos como Ni tengo ni necesito o Aventurero compartió detalles en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, en la que explicó lo que enfrentó en esas semanas que estuvo alejado de los escenarios y en las que tuvo que recuperarse.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Yeison Jiménez cerró una de sus 14 empresas, dice que “no va más”: a qué se dedicaba y qué le pasó

Jiménez comenzó por asegurar que es consciente del hecho que no cuida muy bien su cuerpo, aunque todo tiene que ver con su ritmo de trabajo, pues por la cantidad de presentaciones no puede descansar lo que le gustaría.

“Nuestro cuerpo siempre nos está dando señales, siempre nos está hablando y yo tengo que ser sincero conmigo mismo, yo le he tirado durísimo a mi cuerpo, este fin de semana dormí seis horas en tres días”.

Te puede interesar: “Buenas noches parceros”: Martin Garrix compartió en sus redes sociales lo mejor de su presentación en Bogotá

La razón por la que Yeison Jiménez tuvo que aplazar varios de sus conciertos en diciembre de 2022 fue por unos cálculos en sus riñones, que según explicó, no fueron consecuencia de su ritmo de vida.

“A mí me dieron cálculos en los riñones, eso le puede dar a cualquier persona, hasta al que duerme once horas diarias le puede dar un cálculo, entonces a nivel de salud me he sentido estable, tranquilo y el tema del cálculo es el dolor tan impresionante que genera eso, nunca me había pasado”.

Yeison Jiménez llegará al Movistar Arena en julio de 2024 - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Jiménez aseguró que no consume nada de lo que el médico le explicó que causa los cálculos, por lo que el hecho de enfrentarse a poner en pausa sus presentaciones lo llevaron a pensar en cambiar su ritmo de trabajo y aseguró que 2024 será diferente, dejando de lado un poco su trabajo y disfrutando más la vida.

“Realmente este año he tenido como un choque a nivel personal porque yo sentía que me estaba, no estancando, sino que estaba en un círculo vicioso, porque el estar todo el tiempo tan concentrado, yo llevo diez años y tú a mí no me ves en una discoteca, no me ves en un bar, nadie tiene que decir que yo estaba borracho en una esquina, no lo hago”.

Yeison Jiménez explicó que decidió tomar un descanso de la forma en la que se dedicaba a trabajar para pasar su día a día un poco más suave, aseguró que trabajará y hará cosas importantes, pero no al ritmo en lo que lo venía haciendo durante su primera década de carrera artística.

“Me estaba saturando, lo que yo sentía era que estaba en un círculo de trabajo y este año pienso cogerla un poco más suave, hacer cosas bien importante, trabajar mucho, pero no matarme como lo he hecho en estos 10 años”.

El artista colombiano hizo ‘sold out’ en el Movistar para su primer concierto en el Movistar Arena - crédito yeison_jimenez/Instagram

Uno de esos momentos importantes en 2024 llegará el 27 de julio en el Movistar Arena cuando Yeison Jiménez celebre su cumpleaños en uno de los conciertos más relevantes de toda su carrera. El caldense llegará a uno de los escenarios más importantes de la capital de la República con su concierto llamado Invito Tour 1732 en el que quiere conmemorar el inicio de su carrera y los éxitos que ha conseguido en estos años.

“Pensamos plasmar todo lo que ha pasado en este transcurso de mi vida en un concierto llamado Invicto Tour, venimos con el sueño de llenar el Movistar Arena de jimeniztas, de gente que quiera ver un show nunca antes visto de Yeison Jiménez porque estamos montando una puesta en escena sumamente brutal, muy diferente a lo que hemos hecho”.