Abelardo de La Espriella dijo que si aprueban reformas de Petro no habrá elecciones libres: “Tendrá tanta plata que no soltará el poder jamás”

Abelardo de la Espriella hizo una mención a las reformas propuestas por el Gobierno nacional y arremetió en contra de este último - crédito Jesús Aviles/Infobae

El reconocido abogado Abelardo de La Espriella, en una nueva ocasión, dio a conocer una opinión crítica frente a la gestión del Gobierno nacional por medio de una publicación en su cuenta de X, en la que aprovechó para cuestionar las reformas propuestas por la administración pública liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Las palabras de Abelardo de La Espriella llegaron después de que, en la posesión del nuevo superintendente de Salud, el jefe de Estado dijera que la reforma a la salud comenzaría a aplicarse en las EPS que maneja el Gobierno nacional.

En el post antes mencionado, Abelardo de La Espriella lanzó un llamado a la reflexión ante la situación política actual, subrayando la importancia de centrar la atención en las implicaciones de largo alcance que podrían tener las reformas propuestas por el gobierno. Con una postura crítica, advierte sobre el riesgo de priorizar las aspiraciones políticas individuales en un momento crítico para el país, argumentando que tales acciones podrían no solo desviar el enfoque de los verdaderos desafíos que enfrenta la nación, sino también contribuir a afectar las elecciones de 2026.

De La Espriella plantea un escenario en el que, si dichas reformas, propuestas por el Gobierno nacional, se implementan sin una oposición significativa, el gobierno podría asegurar un control prolongado del poder, valiéndose de recursos económicos para influir en la voluntad popular a través de subsidios y otras estrategias de cooptación política.

“Entiendan de una buena vez: no es momento de pensar en candidaturas. A este paso, no habrá elecciones libres en 2026. Quien esté trabajando en eso no está pensando en los intereses superiores de la Patria, sino en vanidades personales y mordiendo un anzuelo envenenado. Si se aprueban las desastrosas reformas del gobierno, el régimen tendrá tanta plata para comprar conciencias a través de subsidios y mermelada que no soltará el poder jamás. (A.D.L.E)”, dijo el abogado por medio de su cuenta de X.

Abelardo de La Espriella critica las reformas del Gobierno nacional en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA

Y es que, recientemente el presidente Gustavo Petro, confirmó que su reforma de salud empezaría a ser aplicada en las EPS que están en poder del Gobierno. Al respecto de esto último dijo que: “Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos. Desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud en la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud”.

En relación con lo anterior el mandatario explicó se iniciará en la Nueva EPS y posteriormente se expandirá hacia hospitales y otras Empresas Promotoras de Salud (EPS). A pesar de la apuesta por la prevención, el mandatario también precisó que no se procederá con intervenciones inmediatas sobre aquellas EPS que, se encuentran en proceso de intervención.

Por otro lado, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, de igual manera criticó las reformas del Gobierno nacional, pues, lanzó una advertencia dirigida a toda la población colombiana, instándola a mantenerse vigilante frente a las acciones que adoptarán los congresistas en el corto plazo. De acuerdo con Uribe Turbay, se prevé que el gobierno empleará su influencia y recursos para asegurar la aprobación de reformas consideradas perjudiciales por el político, las cuales, argumenta, tendrían consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos y pondrían en riesgo los ahorros de aproximadamente 18 millones de personas.

“Este es un mensaje a toda Colombia para que estén atentos al actuar de los congresistas en las próximas semanas. El gobierno usará todo su poder para aprobar las nefastas reformas que costarán vidas y confiscarán el ahorro de 18 millones de personas. Alerta”, dijo el congresista por medio de su cuenta de X.