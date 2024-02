A la cárcel hombre señalado de conducir motocicleta utilizada en sicariato del empresario Roberto Franco, en el parque de la 93

En el video se ve cómo el sicario alcanza a entrar, asesinar a Roberto Franco y escapar, antes de que cierre la puerta del parqueadero en donde ocurrió el atentado - crédito @DenunciasAntio2/X

El juez 61 de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel, el lunes 26 de febrero de 2024, a Jean Karlo Bermúdez Camargo: el hombre que manejaba la motocicleta que fue utilizada en la planificación y ejecución del asesinato del empresario Hernán Roberto Franco Charry, ocurrido el miércoles 21 de febrero en un exclusivo sector del parque de la 93 en Bogotá y que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

Bermúdez Camargo, que no aceptó la imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y fabricación, porte o tráfico de armas y receptación en modalidad de coautor, conducía el automotor que había sido robado, y en el que esperaba al sicario que ultimó al hombre, cuando fue capturado en flagrancia al pretender huir del sitio. La víctima era hermano del exdirector de la Dian, Camilo Franco.

El hombre involucrado en el crimen de Franco fue interceptado por un ciudadano cuando intentaba escapar, pese a haber recibido dos disparos en las piernas durante el tiroteo que se registró en el lugar. Producto de esto tuvo que ser llevado a la Clínica del Country, en donde recibió atención médica; en el mismo centro asistencial al que fue trasladado la víctima de este atentado, que no pudo sobrevivir a las graves heridas.

Los argumentos de las partes

En su defensa, el apoderado del implicado indicó que su cliente no tenía arma ni entró al lugar de los hechos, por lo que no debía privársele la libertad. “No disparó, no utilizó arma alguna y no hizo ingreso al edificio donde se ultimó lamentablemente a este ciudadano”, indicó el abogado, que señaló que a su cliente no se le estaba respetando el derecho a la presunción de inocencia, de acuerdo con el lenguaje utilizado en la audiencia

Argumento que fue desestimado por el togado, que consideró que había méritos suficientes para determinar su reclusión, por lo que Bermúdez Camargo deberá afrontar su juicio en prisión. Petición que fue apoyada por la Procuraduría, que enfatizó en el concepto de que, en coautoría “el implicado ocasionó la muerte a la víctima”, y que hubo “sangre fría” para intentar escapar, en un asesinato que fue “coordinado”.

Y es que el representante del órgano acusador señaló que el sujeto capturado debía ser internado en un centro de reclusión, toda vez que es considerado “un peligro para la sociedad” por su accionar.

