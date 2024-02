Otro vendedor ambulante fue sorprendido por estudiantes que le compraron toda su mercancía: querían hacerlo feliz

Usuarios de X elogiaron el gesto de los estudiantes y aseguraron que este tipo de acciones deberían ser replicadas y tomadas como ejemplo - crédito @ColombiaOscura/X

Luego de que se viralizara un video del colegio Sagrado Corazón de Bello (Antioquia) comprando toda la mercancía de un vendedor de BonIce, alumnos de otra ciudad y departamento decidieron hacer lo mismo. Varios alumnos de la Institución Educativa Comfamiliar de Cartagena (Bolívar) repitieron un gesto generoso que se volvió viral en redes.

Te puede interesar: Habló vendedor ambulante al que le compraron todo el producto: “Me quieren mucho”

En un video publicado en redes sociales se ve a los adolescentes recolectando el dinero entre ellos para salir a comprar BonIce: fueron recogiendo billetes de $2.000 y de valores más altos, organizándolos y contándolos para lograr su cometido.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: El francés que Polo Polo reportó como asesinado estaba ebrio e inconsciente

Cuando pudieron reunir todo el dinero, se dirigieron a la salida del colegio con alegría, con el fin de “hacer feliz a una persona por un día”. Entonces, se encontraron con el vendedor ambulante y empezaron a elegir los productos que se llevarían. El trabajador vendió su mercancía, mientras que los estudiantes pudieron llevarse consigo los BonIce que querían.

Algunos internautas cuestionaron el gesto de los estudiantes al considerar que solo tratan de seguir una tendencia - crédito bonice.vzla/Instagrama y @ColombiaOscura/X

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar en las redes sociales; muchos resaltaron el gesto que tuvieron los alumnos: “Esos alumnos deberían pasar el año, todos;”Q bonito estas si valen la pena, hay q darle bastante vitalidad para q lo hagan más y más”; “Ufff esto si debería replicarse”; “Después de tantas noticias de guerra, secuestros, violaciones y más, da gusto ver esa clase de vídeos en donde me hace creer que aún hay esperanza”, señalaron algunos de los usuarios de X (antes Twitter).

Te puede interesar: Hasta ‘crediplaya’, extranjero experimentó todas las estafas en Cartagena: “Me han hecho 72 masajes”

Sin embargo, otros criticaron el hecho que se hubieran grabado y publicado la labor que hicieron e, incluso, aseguraron que solo fue por seguir una tendencia: “Es un Trend”; “Ojalá y fuera verdad, pero nada más lo hacen por unos likes, la finalidad no es más que doble moral”; “No, pues qué chimba, gastándose la plata de los papás en maricadas”; “Una tendencia para revisar y vigilar de cerca”, escribieron algunos internautas.

El gesto de estudiantes en Antioquia

Estudiantes de Bello sorprendieron a vendedor de BonIce y le compraron todos los productos - crédito @prom2024_Sagrado/TikTok

Los alumnos de grado 11 del colegio Sagrado Corazón de Bello se pusieron de acuerdo para comprar toda la mercancía que estaba vendiendo Jesús Antonio García, el trabajador que estaba al frente de la institución ofreciendo BonIce. El señor lleva 14 años ejerciendo el oficio y logró ganarse el cariño y el respeto de quienes pasan por las aulas.

En conversación con Noticias Caracol Ahora, el vendedor expresó su agradecimiento a los adolescentes que reunieron el dinero para sorprenderlo y alegrarle el día. “Ellos saben que soy una persona pobre, y gracias a Dios de eso me mantengo, de la venta de BonIce. Ellos me quieren mucho acá porque he sido una persona muy seria”, explicó en la videollamada”, explicó García al medio citado.

Entonces, narró cómo pasó todo: una profesora del colegio se acercó a él y le dio instrucciones; tenía que estar en la institución faltando diez minutos para el medio día. Estando allá a la hora pactada, la docente le pidió que esperara un momento y, de repente, salieron todos los estudiantes que iban a comprar sus productos. “Darle mis más sinceros agradecimientos a ellos, (sic) una muy bonita sorpresa”, dijo.

Vendedor de BonIce le agradeció a estudiantes que le ayudaron comprando todos sus productos - crédito Montake Infobae - Noticias Caracol/Facebook/Prom2024_Sagrado/TikTok

El gesto de los alumnos acaparó muy buenos comentarios en X: “Más personas así!!! Así vale la pena hacer famosa a la gente”; “Le devolvieron la fe en la humanidad a ese Sr, más gente empática”; “Aún se puede creer en la juventud de Colombia, así son los valores de los buenos jóvenes colombianos”.

No obstante, otras personas manifestaron su desacuerdo con sus acciones, al considerar que hay otras maneras de ayudar. “Gracias por hacer más ricos a los dueños de bonice... le hubieran regalado un mercado ... En mi humilde opinión.”; “El señor está trabajando, no mendigando”, escribieron los usuarios de la red social.