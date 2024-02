Multaron a Miguel Polo Polo en el norte de Bogotá: “Lo cogieron mal parqueado”

Al parecer, el opositor del actual Gobierno recibió un comparendo de tránsito por parquear su vehículo en una zona prohibida - crédito redes sociales

En un reciente incidente en Bogotá, el congresista Miguel Polo Polo, conocido por su firme postura contra el actual Gobierno de Gustavo Petro, fue sancionado por un policía de tránsito en la noche del viernes 23 de febrero. El hecho ocurrió en un exclusivo sector del norte de la ciudad, conocido como la Zona T.

Allí, Polo Polo fue multado por haber estacionado su vehículo en un lugar indebido por más de una hora. Este suceso fue captado en video que ya circula en diversas plataformas digitales y sin lugar a duda ha captado la atención tanto de seguidores como de opositores.

En el audiovisual se logra apreciar como el miembro de la Cámara de Representantes, que también es conocido como activista, intentó dialogar con el oficial de tránsito, vestido con uniforme azul, que procedió a imponerle la multa. Según la grabación, un escolta o acompañante del congresista intervino posteriormente, alejándolo del lugar de los hechos.

Ante lo sucedido, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y tras la publicación compartida por el usuario de X (@manolitosalazar) los ciudadanos comentaron: “Muy raro. Primera vez en la vida que multan por mal parqueo un carro de un congresista ¿Persecución?”. “1. Hasta no ver foto de el comparendo no creo, muchas veces fingiendo llenar el comparendo para que la gente vea y solo reciben sus $$razones y listo 2. ¿Es un carro oficial? Qué hace a esa hora movilizándose en un carro oficial? ¿Le pagamos la gasolina para salir a comer?”; “Deberían multar también a todos los carros de escoltas que se parquean en lugares prohibidos”.

El suceso, difundido ampliamente por usuarios, subraya cómo las acciones de personalidades políticas están bajo la lupa más que nunca - crédito redes sociales

El incidente resalta no solo las responsabilidades civiles a las que incluso las figuras públicas están sujetas, sino también el creciente escrutinio a través de medios digitales y sociales que enfrentan los políticos en Colombia. La situación de Polo Polo refleja como los actos cotidianos pueden adquirir relevancia pública y ser objeto de debate nacional, especialmente cuando las figuras involucradas tienen un historial de confrontaciones políticas, como es el caso de su oposición al Gobierno de Petro.

Finalmente, cabe mencionar que las autoridades de tránsito de Bogotá no han emitido aún una declaración oficial sobre este incidente específico.

Otro político en Bogotá también fue multado

La noche del 23 de febrero se desató una controversia en torno al concejal de la capital Julián Forero Fuchi, después de que se viralizaran en redes sociales varios videos de un altercado con un miembro de la Policía Nacional. Este incidente, marcado por algunos internautas como un presumible caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, ha tenido repercusiones significativas para la imagen pública del concejal.

El origen del conflicto se remonta a la noche del 21 de febrero, extendiéndose hasta la madrugada del día siguiente, según declaraciones de Forero a Infobae Colombia. El concejal explicó que el incidente sucedió después de un encuentro semanal con su grupo de motociclistas en el cual se desplazaban por la carrera 68 de norte a sur. Un patrullero les interceptó exigiendo apagar las motocicletas para proceder con una revisión, momento que escaló cuando el oficial intentó despojar a Forero de las llaves de su moto, llegando este a sacar su arma de fuego.

El concejal Fuchi se enfrentó con un policía que le pidió una requisa - crédito Manuel Salazar / X

Fuchi destacó en su relato el trato recibido por parte de ciertos miembros de la policía hacia los motociclistas, afirmando haber sido objeto de un procedimiento incorrecto y abusivo. Argumentó que, como líder motero y funcionario público, uno de sus principales objetivos es combatir este tipo de comportamientos. La decisión de dejarlo en libertad, subrayó, se tomó probablemente debido a su figura pública, señalando que el trato hubiese sido diferente para un ciudadano común.

Es importante mencionar que, aunque el concejal Forero expresa su versión de los hechos y crítica los procedimientos policiales, este relato se fundamenta en su testimonio personal. La narrativa de estos acontecimientos resalta temas recurrentes en la interacción entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, como la estigmatización y el abuso de poder. La discusión pública sobre este evento continúa, generando un debate sobre las prácticas policiales y el respeto a los derechos de los motociclistas en la capital colombiana.