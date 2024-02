“Buenas noches parceros”: Martin Garrix compartió en sus redes sociales lo mejor de su presentación en Bogotá

El neerlandés puso a bailar y cantar a los colombianos durante más de dos horas en el Movistar Arena el apsado 23 de febrero - crédito @martingarrix/Instagram

Era una de las presentaciones más esperadas en el inicio de 2024 y no defraudó en lo más mínimo. Martin Garrix dejó en claro una vez más por qué viene siendo uno de los nombres clave en la consolidación del EDM en la última década. En una presentación que se extendió por más de dos horas, más de 10.000 espectadores gozaron con el espectáculo de luces y beats del neerlandés que dio inicio a su serie de fechas por Sudamérica.

La presentación en la capital colombiana coincidió con el lanzamiento de Breakaway, su más reciente sencillo y que estuvo entre el repertorio que Garrix dispuso para sus fanáticos que bailaron y corearon éxitos como Animals, Scared To Be Lonely o In The Name Of Love.

El propio DJ no dudó en compartir algunos de sus momentos en Bogotá antes y durante su presentación. Tras aterrizar en la capital del país en la noche del jueves —y pasar por el Movistar Arena a la vez que se presentaba No Te Va Gustar en el recinto—, al día siguiente en horas de la tarde se reportó desde Monserrate, en el mirador desde el que tenía la vista panorámica de la ciudad.

Horas antes de su show en el Movistar Arena, el neerlandés visitó la emblemática cumbre capitalina - crédito @martingarrix/Instagram

Durante la jornada alternó entre compartir algunas publicaciones relacionadas con el lanzamiento de Breakaway y publicaciones de los fans que estaban a la expectativa de su show. Horas después comenzó a compartir el ambiente tan espectacular que se encontró minutos antes de entrar al Movistar Arena, con su capacidad colmada y los gritos del público dominando toda la escena.

Ya en medio del show, el neerlandés compartió algunos momentos destacados de su presentación, incluyendo la recepción que tuvo Breakaway, así como los momentos de euforia que se desataron cuando sonaron Animals o In The Name Of Love, una de las más coreadas de la jornada. El equipo que acompañó al DJ incluso captó una fotografía de un cartel en el que se señalaba que uno de los asistentes tenía un hijo llamado Martin en honor suyo.

En su cuenta de Instagram, Garrix compartió un mensaje de afecto y agradecimiento al público colombiano por la cálida recepción que le brindaron. “Este tiene que estar fácilmente entre los 5 mejores shows que he dado en los últimos años. Fue una locura. Dos horas y cuarto de absoluta locura”, expresó en sus historias instantáneas justo después de abandonar el escenario.

Luego, en las primeras horas del sábado 24 de febrero, Garrix publicó en su cuenta oficial un carrete de fotografías capturando los mejores momentos de su presentación, en las que se hace evidente el nivel de producción que le caracteriza. También sumó una imagen de su visita a Monserrate. En la descripción el neerlandés expresó que era el mejor inicio posible para su gira por Sudamérica, que continuará este sábado en Quito (Ecuador). Luego de unos días de descanso retomará en Lima (Perú) el 1 de febrero, y cerrará en Santiago (Chile) el día 2.

“Buenas noches parceros! !No podría haber deseado un mejor show para dar inicio este tour! Gracias por todo, chicos”, añadió Garrix en la descripción, que no tardó en tener reacciones de los asistentes a su set en el Movistar Arena, así como de quienes lo esperan en los próximos destinos en América del Sur.

Otro que sorprendió al reaccionar a su publicación sobre su fecha en Colombia fue Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid. En ese sentido vale recordar que el DJ y el futbolista son amigos cercanos, al punto que Garrix se puso detrás de los platos en la boda del guardameta belga con la modelo israelí Mishel Gerzig.