Senadora Pizarro denunció al exfiscal Barbosa y la fiscal Mancera “por sus conductas presuntamente punibles”

La senadora Pizarro explica por qué denunció al exfiscal Barbosa y la fiscal Mancera - crédito María José Pizarro/X

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al exfiscal Francisco Barbosa y la fiscal general encargada, Martha Mancera, por su presunta comisión de actividades cuestionables durante su ejercicio al mando del ente acusador.

Te puede interesar: Cielo Rusinque estalló contra la Fiscalía con particular publicación y fue objeto de burlas en redes sociales

La congresista explicó que radicó la denuncia debido a los distintos casos que han reportado los medios de comunicación relacionados con la Fiscalía, como por ejemplo, el de Francisco Javier Martínez, alias ’Pacho malo’, el antiguo investigador del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de Buenaventura, señalado de estar relacionado con redes de narcotráfico.

“Mañana viernes radicaré ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, denuncia en contra de la fiscal (e) Martha Mancera y el ex Fiscal Barbosa, para que se adelante investigación penal por sus conductas presuntamente punibles en diferentes casos registrados por los medios”, indicó la senadora Pizarro a través de su cuenta de X.

Te puede interesar: Angélica Monsalve asegura que demostrará “cómo altos funcionarios de la Fiscalía favorecen al narcotráfico”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

La congresista así mismo anunció que solicitará a la Comisión de Acusación “la reapertura de las investigaciones que cerró la Fiscalía General por estos hechos”.

María José Pizarro denunciará al exfiscal Barbosa y la fiscal Mancera -crédito María José Pizarro/ X

Los motivos

Minutos después de que la congresista radicara la denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes explicó que decidió interponer el mecanismo legal “ante las posibles actuaciones punibles que habrían favorecido a un agente del CTI y la red de narcotráfico en Buenaventura y a los “Narcofiscales”.

Te puede interesar: Agarrón entre María José Pizarro y Alejandro Gaviria: “Que las reformas no representen tus ideas, no hacen del cambio un simulacro”

En declaraciones entregadas a medios de comunicación, la senadora Pizarro detalló que radicó la denuncia debido a unos procesos judiciales que fueron archivados mientras Barbosa y Mancera ejercían como fiscal y vicefiscal, respectivamente, y en los que -en sus palabras- “eran jueces y parte”.

“En su momento, y respetando la directriz que el mismo Francisco Barbosa emitió en su momento, estos procesos en un principio de transparencia, de diligencia, debían ser remitidos a la Comisión de Acusaciones, que son el ente facultado para investigar, y no se hicieron”, señaló la congresista.

La senadora Pizarro explica por qué denunció al exfiscal Barbosa y la fiscal Mancera - crédito María José Pizarro/X

A renglón seguido, la parlamentaria invitó a los ciudadanos a leer algunas de las investigaciones que hicieron al respecto los medios de comunicación, como la del periodista Daniel Coronell. En ella, el comunicador reveló que los agentes del CTI, Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, descubrieron que ‘Pacho Malo’ hacia parte de una red para el narcotráfico y paso de armas por el Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca).

Los agentes consignaron en un informe y además pusieron en conocimiento -de manera verbal- esos hechos a la entonces vicefiscal Martha Mancera, quien se hizo la de la vista gorda, y quien además aseguró a Coronell que ese informe nunca existió.

“Toda la información que ellos adviertan durante la agencia encubierta deberá ponerla a disposición del fiscal titular del caso. Esto quiere decir que (ellos) eran quienes tenían el deber de denunciar, pero no verbalmente, sino es una acción que tenían que hacerla en el informe que le debían entregar al fiscal del caso”, le dijo Mancera a Coronell.

Sin embargo, la versión de Mancera se caería, luego de que el periodista revelara un audio en el que el director del CTI, Víctor Alfonso Forero Cortés, le pidió al agente Fabio de Jesús González alterar su declaración para excluir el nombre de ‘Pacho Malo’ de los registros.

“Revisando la entrevista que usted le dio a Camilo: Uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho – refiriéndose a ‘Pacho’– porque pues esa investigación no tiene nada que ver con eso y no es bueno que eso ande rodando por ahí en los temas que no corresponde”, dijo el director del CTI a González.

Hasta el momento, ni Barbosa ni Mancera se han pronunciado respecto a la denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes interpuesta por la senadora Pizarro.