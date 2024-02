Petro pidió empezar a aplicar el nuevo sistema de salud en las EPS que controla el Estado

El presidente advirtió la necesidad de empezar a implementar el modelo preventivo en salud y pidió al nuevo superintendente de Salud reducir los costos de salud en el sistema - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro, durante el acto de posesión del nuevo superintendente de Salud, el exconcejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde, pidió empezar a implementar el nuevo modelo de salud preventiva —uno de los ejes centrales de la reforma, además de acabar con la intermediación— en las Entidades Promotoras de Salud que controla el Estado.

“Queremos, en lo que permite la ley y las normas actuales, implementar el modelo en las EPS que ya controlamos. Desde ya. Eso significa que la en la Superintendencia de Salud y en la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución lo ordena y las leyes lo pretenden sin éxito hasta ahora. Hagámoslo”, solicitó el presidente.

También dijo que se deben anticipar los giros de las EPS intervenidas y la Nueva EPS a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prioricen los contratos laborales formales y no “contratos basura”. Además, advirtió la necesidad de reducir los costos de salud en el sistema de salud colombiano.

“Si una clínica u hospital, privado o público, decide que su personal de salud misional tiene contratos formales de trabajo y no contratos basura, allá en la Superintendencia financiera, en las EPS intervenidas y en la Nueva EPS, se deben girar los anticipos”, advirtiendo que estos recursos no estarán dirigidos “a los amigos políticos, no a las empresas de propietarios de las EPS que es como se ha cerrado el círculo de corrupción que ha carcomido decenas de billones de pesos”.

En la misma ceremonia también se posesionó el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el doctor Francisco Rossi.

