Miguel Polo Polo envió contundente mensaje a Gustavo Petro: “Si algo nos pasa, usted es cómplice por omisión”

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo no titubea al censurar a Petro por la situación del funcionario arrestado - crédito Jesús Aviles/Infobae

Los recientes episodios de inseguridad en las calles y restaurantes de las grandes ciudades de Colombia, sumado al crimen organizado en pequeños pueblos y regiones apartadas, ha configurado un panorama preocupante que tiene en vilo a los ciudadanos y a las autoridades.

Te puede interesar: Polo Polo también defendió el porte de armas: aseguró que la restricción “aleja de la ley a los ciudadanos”

El riesgo sigue siendo alto para políticos, empresarios, defensores de derechos humanos, líderes sociales y demás figuras que, como consecuencia directa de sus actividades, terminan siendo víctimas de amenazas y atentados en su contra.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar arremetió de nuevo contra Polo Polo por noticia falsa: “Paciencia… pronto pagará ante los tribunales”

Precisamente, frente a los esquemas de seguridad que tienen como objetivo garantizar la seguridad e integridad física de quienes hacen parte de una población con mayor riesgo, se refirió el congresista Miguel Polo Polo.

El representante a la Cámara y miembro de la oposición del Gobierno ha denunciado en varias oportunidades, junto con otros congresistas, que la Unidad Nacional de Protección (UNP) encargada de brindar dicho esquema de seguridad ha reducido su seguridad y los ha expuesto al riesgo.

Te puede interesar: Rifirrafe entre Miguel Polo Polo y Nicolás Alcocer Petro luego del tiroteo en Bogotá: “Deje de vender humo”

En una nueva publicación, Polo Polo aseguró que desde hace cinco meses no cuenta con esquema de seguridad para ejercer sus funciones en la Costa, su región natal.

“Qué es lo que pasa con la UPN (@UNPColombia) que no quieren darle seguridad a la oposición? Cual es la corrupción que tienen allí adentro? A mí no me han asignando desde hace 5 meses el esquema en mi región y no he podido ejercer mis funciones en la costa por las amenazas”, dijo en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, denunció que al concejal de Cali Andrés Escobar tampoco quieren asignarle esquema de seguridad, pese a que, según el congresista, desde hace un mes su estudio arrojó la necesidad de tener un esquema tipo 2.

“Lo han agredido físicamente, lo han amenazado y el señor Augusto Rodríguez (ex guerrillero del M19) no ha movido un dedo para que le asignen su seguridad. Este señor tiene la resolución para firmarla y no ha tenido la voluntad de hacerlo”, puntualizó Polo Polo.

Finalmente, expuso el caso del activista de la oposición, Jaime Arizabaleta, a quien dijo el legislador que “lo dejaron desprotegido en Cali y no le han asignado su esquema completo”.

Por los casos expuestos y denunciados, Miguel Polo Polo envió un mensaje contundente al presidente Gustavo Petro: “Señor @petrogustavo si algo nos pasa a los miembros de la oposición es su responsabilidad. El país está en medio de una ola de inseguridad y usted es cómplice por omisión”.

El congresista Miguel Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro por la falta de seguridad para la oposición - crédito @MiguelPoloP/X

A comienzos de febrero de 2024, el secretario General del Senado, Gregorio Eljach, reveló que se quedó sin esquema de seguridad y que trabajará desde casa en el inicio del nuevo periodo legislativo, pues teme por su vida.

En una carta enviada al presidente de la corporación, Iván Name Vásquez, Eljach Pacheco, que ocupa el cargo desde 2012, explicó que tanto el patrullero Jhon Pinchao, jefe de seguridad, como Yeison Varón, que es el segundo hombre de su esquema, ambos adscritos a la Policía Nacional, no están habilitados para cuidarlo; razón por la cual comunicó que ejercerá sus funciones de manera virtual.

“Oportunamente, hice conocer personalmente lo antes descrito al oficial mayor de la Policía Nacional disponible en el Capitolio Nacional. Al momento de presentar este informe, no he recibido comunicación alguna de los mandos de la Policía, ni de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), ni de ninguna otra dependencia al respecto”, señaló el funcionario en la misiva.

Tras conocerse este caso, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se pronunció en su cuenta de la red social X y negó que al secretario se le haya retirado su esquema de protección; aunque argumentó que desconoce las novedades que dio a conocer Eljach con dos de los hombres dispuestos para resguardar su vida.