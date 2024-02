Claudia Bahamón se destapó sobre su matrimonio con Simón Brand: “Debería estar a término fijo”

Claudia Bahamón habló sobre el tema del matrimonio y lo que piensa ahora de ello - crédito YouTube Monólogos Sin Propina

Claudia Bahamón sorprendió al público presente y a los seguidores del pódcast (La Mesa de Trabajo) Monólogos sin propina, al tocar un tema con muchos puntos de vista, como lo es el matrimonio.

En conversación con los exparticipantes de Masterchef Celebrity, Frank Martínez, Mauricio ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada, la modelo reveló varios detalles de su vida: la razón por la que no quiso participar en reinados, el riego en su salud por la que casi pierde la vida el año pasado y la realidad de lo que es tener un matrimonio.

La presentadora huilense aseguró en la entrevista que los matrimonios no son tan fáciles como como mucha gente cree, y que debería ser pactados a “término fijo”.

De acuerdo con las declaraciones de Claudia Bahamón, mantener un matrimonio por 19 años, como lo ha hecho ella junto al productor Simón Brand, es un trabajo difícil y de mucha paciencia, incluso, enfatizó en que no sabe cómo ha hecho todo este tiempo para que su relación se mantenga.

“No tengo ni pinche idea, es difícil. El matrimonio está mal diseñado, porque cuando uno se casa, independientemente de la edad, de entrada le dicen: ‘Firme acá'. ¡Y listo, para toda la vida! hasta que la muerte los separe. Ya de entrada eso es un error: hasta que la muerte los separe, no. Tenemos que trabajar por eso”, explicó la presentadora.

Claudia Bahamón habló de la relación con su esposo Simón Brand - crédito Colprensa.

Asimismo, se tomó el tiempo para aclarar el punto y la opinión que tiene en este momento sobre la decisión de casarse con una pareja para toda la vida.

“Yo creo que cuando uno se casa está haciendo un contrato, una empresa, es armar un negocio, y en ese contrato, como en los contratos laborales, deberían existir cláusulas de incumplimiento, y ese contrato, además, debería ser a término fijo. Y así como cuando usted está en el trabajo, que le dicen tres mese antes: ‘¿Queremos seguir? Estas son las nuevas condiciones, le voy a pagar esto, ¿qué exigencias tiene? O qué más le gustaría’, y uno dice si sigue o no”, indicó.

Claudia se ha convertido en unas de las celebridades colombianas más queridas por su profesionalismo y forma de ser; por eso, en las diferentes apariciones que hace tanto en redes sociales como en televisión llama la atención de sus millones de seguidores. Y en la entrevista con su opinión sobre el matrimonio como negocio no fue la excepción.

Según Claudia, las parejas que se casan jóvenes, como ella y Simón Brand, no siempre lo hacen por las razones acertadas y, por eso, con el tiempo algunas terminan aburriéndose y dejando todo. De hecho, también mencionó las situaciones y cambios a los que se enfrentan las personas en su vida, por lo que las relaciones sentimentales también cambian y evolucionan.

“El problema es que cuando uno se casa, a los 26 años, 25, o 24 años; 20 años después le siguen reclamando lo de hace 20 atrás. Entonces uno dice: ‘no, yo ya no tiro como antes, yo ya no tengo esa habilidad física ni mental, yo ya me duermo, ya no me gusta ir a cine todos los días, ni verme tres películas al día, porque ya estoy más grande’. Entonces, 5 años después [de casarse], es una negociación. Usted dice bueno, esto hacíamos hace 5 años, pero entonces no me reclames porque ya no, y esas son las nuevas cláusulas, y ahí uno dice listo, volvemos a empezar. A los 5 años, otra vez, y así sucesivamente porque si no, no funciona”, puntualizó Claudia Bahamón, mientras los asistentes mostraron el apoyo con lo que dijo la presentadora y la aplaudieron.