Una fractura de tibia y peroné, y un desgarro: el otro saldo negativo de Junior FC tras el partido ante Independiente Santa Fe

Rafa Pérez tuvo que ser trasladado a una clínica cercana al estadio El Campín para tratar su fractura - crédito Colprensa /John Paz

Transcurrían apenas el primer minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Junior en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, cuando la visita se vio obligada a realizar un cambio por la delicada lesión del defensor central Rafael Pérez.

Uno de los fichajes más importantes del Tiburón se perderá el resto de temporada tras el dictamén médico. A él se une Yimmi Chará, que también la acumulación de partidos al inicio del semestre le pasó factura.

Rafa Pérez intentó despejar un balón, con la mala suerte de que su pierna derecha, la de apoyo, se quedó trabada en el piso y todo el peso de su cuerpo cayó encima de ella, lo que le produjo la fractura de tibia y peroné, junto a compromiso ligamentario en el tobillo. En su lugar ingresó Diego Mendoza, que naturalmente se alinea como lateral, ya que entre la lista de sustitutos no había otro defensor central. En declaraciones entregadas a Win Sports, el deportista lamentó su lesión.

“Con mucho dolor, la verdad, muy triste, son momentos que, la verdad, no se los deseo a nadie, me tocó a mí y hay que aceptarlo. Fueron imágenes demasiado fuertes, yo las vi después en el hospital y, bueno, es bastante rara también, porque creo que el pie de apoyo me queda bastante lejano del otro pie, yo como que quiero levantar el pie, pero ya todo el peso lo tenía sobre ese pie. El dictamen es fractura de tibia, peroné y de un ligamento. A tener fortaleza, ser paciente y seguir adelante”, dijo el referente del Junior FC.