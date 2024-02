Se acaba el plazo: hasta el 5 de marzo puede actualizar su afiliación al Sisbén IV, si no quiere perder beneficios del Gobierno

Hasta el 5 de marzo de 2024 estará disponible la encuesta para actualizar su afiliación al Sisbén - crédito Departamento Nacional de Planeación

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció en 2023 la extensión del plazo para que los ciudadanos registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) actualicen su información a través de la encuesta correspondiente. Esta prórroga está a punto de vencerse y aún ha cientos de ciudadanos que faltan por realizar el trámite.

Lo que preocupa a entidades territoriales es que a partir del 5 de marzo de este año, los afiliados al régimen subsidiado de salud que no hayan actualizado su clasificación en el Sisbén a la metodología IV estarían en riesgo de perder el acceso a los servicios de salud.

“Le recomiendo a todos los vallecaucanos asistir a sus direcciones locales de salud o las direcciones de planeación en las Alcaldías para solicitar la actualización de la encuesta Sisbén a la metodología 4. De esta forma, pueden ser incluidos en los programas del Estado y ser parte, por ejemplo, del régimen subsidiado en salud”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Algo similar dio a conocer Zulma Inés Martínez, coordinadora de gestión territorial de la Nueva EPS en Santander, quien anunció que se llevará a cabo una labor conjunta con otras EPS para contactar a los ciudadanos que aún no han actualizado su información en el Sisbén IV, garantizando así que no pierdan el acceso a los servicios de salud.

No obstante, Infobae Colombia confirmó que si bien este es un sistema que permite que ciudadanos puedan acceder a programas sociales y beneficios, la pérdida de la afiliación al sistema subsidiado de salud es un mito. “Es importante aclarar que el sistema de salud en el régimen subsidiado garantiza la prestación del servicio y no es cierto que se puedan desvincular por no actualizar los datos en el Sisbén”, indicó Juan Miguel Gallego, funcionario del DNP, en 2023.

Hace tres años, el Sisbén experimentó un cambio en su metodología de clasificación, pasando de puntajes individuales a grupos (que van desde la clasificación A hasta la D); con esto, consideran una gama más amplia de variables. Desde entonces, se ha implementado una encuesta específica en todo el país para esta nueva medición, tanto para usuarios existentes como para nuevos beneficiarios.

Inicialmente, el plazo para esta actualización estaba fijado hasta marzo del 2023. Sin embargo, el DNP decidió extenderlo por un año más, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de los afiliados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La encuesta del Sisbén IV también sirve para focalizar a las familias que serán beneficiarias de programas de ayuda económica del Gobierno Nacional, como Mi Casa Ya y Renta Ciudadana. Por lo que de no acceder a esta actualización, sí puede quedar por fuera de los programas de subsidios.

Así puede actualizar su información en el Sisbén IV

Los ciudadanos que necesiten actualizar su información en el Sisbén IV pueden hacerlo de forma online o de forma presencial así como si está solicitando su inclusión pro primera vez en este sistema. Así puede realizar los trámites:

De forma online : acceda al portal ciudadano del Sisbén (www.portalciudadano.sisben.gov.co/) y siga los pasos indicados para solicitar la encuesta.

De forma presencial: puede acercarse a las oficinas locales del Sisbén en su municipio o ciudad para solicitar la encuesta.

Para encontrar las oficinas habilitadas, consulte en el siguiente enlace: https://www.sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.html. Filtre su búsqueda por departamento o municipio, haga clic en el botón “Consultar” y verá los datos básicos (teléfono, dirección, correo electrónico, etc.) para contactar con el punto donde puede solicitar la encuesta.

En Bogotá: en la capital colombiana también puede solicitar su encuesta en línea a través del sitio web de la Secretaría Distrital de Planeación. EN caso de que prefiera hacerlo en persona, puede dirigirse a los Cades y SuperCades de la ciudad.

