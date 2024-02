La millonada, en pesos colombianos, que deberá pagar Dani Alves por caso penal en España

El tribunal español encontró culpable a Dani Alves en un caso de agresión sexual ocurrido en diciembre de 2022 en Barcelona - crédito David Zorrakino/Europa Press

Hay consternación en el mundo de fútbol por lo que sucede con el futbolista brasileño Dani Alves, que ostenta 42 títulos en su palmarés a lo largo de la carrera profesional. El tribunal español lo encontró culpable de una agresión sexual y deberá pagar una condena de cuatro años y medio.

Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando en Barcelona (España), el excompañero de equipo de Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros, obligó a una mujer, en una discoteca, a tener relaciones sexuales con él, por lo que fue demandado.

Además de los cuatro años y medio en prisión, de los cuales ya pagó una parte y, por lo tanto, el resto lo cumplirá en la modalidad de casa por cárcel, también fue condenado a pagar una indemnización. Exactamente, la sentencia del tribunal español dice que serán 150.000 euros los que deberá pagar que, para cualquier colombiano del común, no es ninguna ‘bobadita’.

Para Alves no sería muy difícil cancelarlos, si es que maneja bien sus finanzas. Esto, debido a que en los años que tuvo de carrera, en su mayoría, tuvo jugosos contratos. En 2021, por ejemplo, cobraba 155.000 euros (último contrato conocido con el Barcelona de España), que en la actualidad son $658.594.126.

Ahora, teniendo en cuenta que la cifra es muy cercana a lo que exige la condena (150.000 euros), el brasileño, en pesos colombianos, deberá pagar $637.525.869. Esto, teniendo en cuenta que un euro hoy en Colombia equivale a $4.248,99.

Dicho monto, de igual forma, está lejos de los USD1.500 ($5.890.500) que tuvo que pagar para quedar en libertad el futbolista colombiano Pablo Armero por la indemnización a María Elena Bazán, madre de sus dos hijos, a quien agredió físicamente cuando se encontraban en Miami (Estados Unidos). Dicha condena se conoció en junio de 2016 y fue proferida por la Corte de Miami.

Neymar, amigo en las buenas y en las malas

No obstante, eso ya no será un dolor de cabeza para Alves, puesto que el también futbolista brasileño Neymar lo ayudó. Por lo menos así lo detallan medios del país sudamericano. Estos aseguran que la familia de Neymar ayudó a pagar los 150.000 euros, además de prestarle al abogado Gustavo Xisto, que lleva años defendiendo la familia de la estrella brasilera.

Anteriormente, en enero de 2024, Neymar también había ayudado a Alves con otros 150.000 euros, o sea, otros $637.525.869 para que se defendiera en el lío jurídico.

La víctima quiere más

La abogada Ester García, representante de la víctima, compartió la satisfacción de su clienta con el veredicto, expresando un sentimiento de alivio y validación al ser finalmente creída. La sentencia ha marcado un punto crucial en el caso, generando un amplio debate sobre las implicaciones de la justicia y la percepción pública en asuntos de agresión sexual.

Desde el comienzo del proceso, la víctima se mostró reticente a denunciar por miedo a no ser creída. Inició el procedimiento diciendo “no quiero denunciar, no me van a creer”, y sus palabras al conocer la sentencia fueron “por fin me han creído”. Ante esto, la abogada agregó que “para mí esto es un éxito personal de ella”. Estas palabras resumen no solo la lucha personal de la denunciante, sino también el desafío al que se enfrentan muchas víctimas de agresión sexual al buscar justicia.

La abogada Ester García, que representa a la denunciante de Dani Alves, dijo que la mujer se siente satisfecha con la condena - crédito David Zorrakino/EuropaPress

No obstante, ante la indemnización que deberá recibir, se conoció que la misma levantó críticas la representación legal de la víctima.

García explicó su desacuerdo con esta medida al argumentar que “nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena si pueden consignar una cantidad importante”.

Esta perspectiva destaca la preocupación por una posible percepción de desigualdad ante la ley basada en el estatus económico.

A pesar de la satisfacción por el reconocimiento de la credibilidad de la víctima y la condena de Alves, aún es incierto si la sentencia será apelada. García señaló que aún debe discutirse con su clienta, si bien desde un enfoque jurídico considera que “debería recurrirse”.