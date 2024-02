Critican a Mike Bahía por el “outfit” elegido para su participación como asesor en ‘La voz kids’

Mike Bahía fue blanco de críticas por su vestimenta - crédito Marta Lavandier / AP

La voz kids sigue liderando el horario prime en las noches de la televisión colombiana, su formato, enfocado a destacar el talento de los niños que se encuentran en todas las regiones del país, no deja de cautivar a los televidentes que han apoyado el concurso en sus siete temporadas.

El jurado que acompaña todas las noches a los niños concursantes está compuesto por: Greeicy, Aleks Syntek y Andrés Cepeda, que en el capítulo emitido el martes 20 de febrero fueron los protagonistas en tomar una difícil decisión que requirió del asesoramiento de Mike Bahía, Catalina García y Samo, respectivamente.

En el capítulo 31 del concurso, solo tres talentosos niños lograron avanzar a la siguiente fase de la competencia musical, donde presentaron canciones de géneros como la ranchera y el pop latino. Entre los destacados seleccionados por los jueces se encuentran Gabi, Guillermo y La Criollita, que cautivaron con sus impresionantes actuaciones.

Precisamente, uno de los asesores del popular concurso se llevó todas las miradas por su particular vestimenta.

Mike Bahía sorprendió a los espectadores, seguidores y televidentes del programa con un conjunto deportivo conformado por una pantaloneta y un saco de cierre color rojo y blanco marfil.

El atuendo fue blanco de fuertes críticas debido a que no era considerado el “apropiado” para presentarse en el programa; además de que, como la pantaloneta le quedaba holgada, era susceptible a ocurrir un incidente.

“Mike Bahía hoy decidió mostrar las g*evas y el c*lo con las pintas que usó en #Lavozkids. ¿No podría haber un filtro? Es televisión nacional...”;“Aunque sabemos que el programa es grabado, en nombre de miles de seguidores del programa nos pareció un total irrespeto la “facha” de Mike Bahía. Que presentación personal tan pobre. No hay derecho Greicy por favor ayudalo”; “Si serás ordinario @MikeBahia. Que asco tu pinta”; “@CaracolTV Mike Bahía hoy está en piyama , no entiendo porque se vistió así”; “Ole nadie le a dicho a Mike Bahia q el oversized no le queda a las personas bajitas y menos si es flaco (sic)”, fueron algunos de los comentarios en X, en contra del estilo de Mike Bahía.

Mike Bahía fue criticado por su "facha" en La Voz Kids - crédito Captura redes sociales / Youtube

Pese a que, de acuerdo con algunos internautas, la vestimenta de Bahía no era la mejor, el cantante caleño se llevó elogios por el acto romántico que tuvo con su prometida Greeicy.

Varios usuarios de redes sociales capturaron el momento en que el cantante de De que manera, le obsequió un ramo de flores a la cantante caleña, así como también a los demás jurados del programa, presentador y hasta a las pequeñas participantes.

“Ahí es donde voy con este mensaje y es que, no tiene que ser necesariamente la mujer que me quita el sueño y que me inspira, sino también a colegas del trabajo, personas a las que admiro profundamente, un hombre que ha hecho mucho más de lo que se imagina por mi carrera (hacia Cepeda), y saben ¿por qué digo esto?, porque muchas veces normalizamos el hecho de trabajar con personas maravillosas y la costumbre no solo en la relación de la pareja, es toda la gente que nos rodea, es la vida misma”, dijo Mike Bahía mientras entregaba las flores a sus colegas de set.

Por su parte, algunos comentarios en redes, fueron: “Díganme si Mike Bahía no es un príncipe !?”; “Y sí, quiero un Mike Bahía en mi vida”; “Confirmo que todos queremos un Mike Bahía en nuestras vidas”.

El cantante, por último, quiso entregar un ramo completo de flores a Greeicy; sin embargo, la cantante caleña tomó inicialmente el acto romántico de Bahía con la gracia que la caracteriza, haciendo un gesto con la mano, por el que Iván Lalinde, presentador del programa le llamó la atención: “Ayy Greeicy”.