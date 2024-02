Andrés Pastrana se fue contra Efraín Cepeda: “No mostró la misma dignidad cuando negoció con Petro”

Efraín Cepeda presentó su renuncia al Partido Conservador por una aparente división interna en la colectividad, debido al reciente nombramiento de la nueva ministra del Deporte - crédito John Paz y Sergio Acero/Colprensa

El 21 de febrero, el senador Efraín Cepeda tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Partido Conservador por una división al interior del movimiento político.

La decisión de Cepeda se conoció tras el polémico nombramiento de Luz Cristina López Trejos como nueva ministra del Deporte, una designación que el mismo congresista había cuestionado públicamente al afirmar que ella no representaba la cuota conservadora.

La dimisión de quien estuvo en la cabeza del Partido Conservador desde el 15 de febrero de 2023 generó varias reacciones y críticas por parte de diversos sectores políticos. Uno de ellos fue el expresidente Andrés Pastrana, que arremetió contra Efraín Cepeda diciendo que este no mostró la misma “dignidad” cuando “vendió” el partido al que representa a favor de las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro:

“Lástima que el senador @EfrainCeped no hubiera mostrado la dignidad que hoy exhibe, cuando negoció con @petrogustavo el apoyo del Conservatismo a las desastrosas reformas del gobierno”, dijo el exjefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).

Seguido, calificó de “imperdonable” que “un grupo de congresistas azules haya vendido los principios del Partido @soyconservador por un frasco de mermelada, y comprometido su voto a favor de proyectos cuya aprobación perjudicaría gravemente al pueblo colombiano”.

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, arremetió contra Efraín Cepeda tras renunciar al Partido Conservador - crédito @AndresPastrana_/X

¿Por qué renunció Efraín Cepeda al Partido Conservador?

A través de un comunicado a la opinión pública, el senador Efraín Cepeda anunció su intención de renunciar a la presidencia del Partido Conservador. El congresista expresó: “He decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”.

Cepeda aseguró que asumió el desafío de liderar el Partido Conservador en un “momento de confusión institucional”: “(...) entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras”.

Sin embargo, fue enfático en decir: “Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas, si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta que hay un nombramiento, pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar, ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda”..

Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador de Colombia - crédito

El Partido Conservador no aceptó la renuncia

Pese a las intenciones de Efraín Cepeda de dar un paso al lado, reflejando lo que para él significa el compromiso con los principios conservadores y su deseo de preservar la integridad del Partido Conservador, el Directorio Nacional de la colectividad no le aceptó la renuncia.

“En sesión el día de hoy, el DNC ratificó por unanimidad a nuestro presidente @EfrainCepeda. Su transparencia y coherencia en su actuar, son el camino para mantenernos en independencia frente al gobierno”, señaló el secretario general, Adolfo Pineda García, en su cuenta de X.

En un comunicado, el Directorio Nacional del partido señaló: “Reafirmamos que el Partido Conservador no tiene ninguna representación política dentro del Gobierno nacional, por ello el nombramiento de la Ministra del Deporte no representa la institucionalidad. Ratificamos nuestra posición de independencia, así como las posturas adoptadas en bancada con respecto a la Agenda Legislativa, somos conscientes de lo que necesita y pide Colombia”, señaló el Directorio Nacional.

Además, anunció que se tomarán acciones contra aquellos miembros que contradigan los principios que se han definido desde la dirección:

“Los miembros del Partido que pretendan desconocer las decisiones adoptadas por la colectividad serán sometidos a los procedimientos estatutarios que sancionan este tipo de comportamientos”, señalaron en el comunicado.

Y puntualizó: “Estamos seguros de que con el liderazgo del Presidente Efraín Cepeda sabremos superar la desafiante coyuntura que atraviesa nuestro país”.