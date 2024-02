Andrea Valdiri sí estaría con Diego Daza: se filtra la prueba reina

Andrea Valdiri y Diego Daza habrían sido vistos juntos - crédito redes sociales

Los rumores alrededor de Andrea Valdiri no se detienen. Aunque fue apenas hace menos de seis meses que la influenciadora decidió terminar con Felipe Saruma, ya la han vinculado con otros hombres, de los que se ha dicho mucho, pero se sabe muy poco. No obstante, una imagen reciente podría cambiarlo todo.

La relación entre ella y el santandereano ya no estaba bien desde hace algún tiempo. “Creen que es algo reciente y no lo es. Yo ya no vivía con Saru hace... Un mes después de mi cumpleaños, en agosto, y yo ni siquiera les había contado eso a ustedes”, dijo en su momento la barranquillera, a pesar de haber anunciado su separación diciembre de 2023.

Tras lo sucedido, los internautas comenzaron a señalarla con severidad y a especular cuáles serían los aspectos de la barranquillera que harían que sus últimas relaciones no fueran exitosas. Ni con Michael Ortega, ni con Saruma, ni con Lowe León duró mucho tiempo.

La bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri encendió las redes sociales con una foto bien acompañada - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“¿A ustedes qué mondá les importa si me duran o no me duran? La que está usando su cuerpo soy yo, y les voy a decir una cosa, yo creo que mis problemas en la vida, los que he mostrado, han sido problemas íntimos. Todo es malo, y hasta el sol de hoy yo me río, de todo lo que han dicho de mí”, añadió.

Actualmente, un nuevo hombre entraría en escena para la vida de la bailarina. Lejos de sorprender a la audiencia, en realidad la posibilidad apareció después de muchos comentarios que sugerían que la barranquillera estaría en una relación justamente con esa persona.

Se trata del cantante de vallenato Diego Daza, el cual habría aparecido al fondo de una fotografía que la también productora audiovisual subió a sus historias de Instagram. Si bien no logra verse con claridad el rostro del artista, muchos internautas dan por sentado que se trata de él.

En la imagen, el sujeto que aparentemente es el intérprete, se ve en una tina, mientras que la atlanticense se encuentra al frente del plano. Ambos tienen puestas batas de baño y están en lo que pareciese ser el cuarto de un hotel.

Si bien a simple vista todo parecería un error cometido por la influencer, quien no se habría dado cuenta que se le fue ese detalle en su toma, es muy complejo que los usuarios crean esa versión. Por ende, una gran parte del público asegura que todo se trata de una campaña de expectativa para el nuevo video del vocalista.

Más allá de que sea, o no, una movida de marketing en este momento, la creencia de que Valdiri y él estén enredados no es nueva. De hecho, Daza tuvo que salir a desmentir los chismes hace varios meses.

Andrea Valdiri estaría saliendo con Diego Daza, según usuarios de internet - crédito @andreavaldirisos/Instagram vía @ojovreal.original

“Ni por ahí”, comentó en su cuenta de X, en respuesta a un video de TikTok en el que un creador de contenido explicaba el rumor.

Cabe mencionar que el cantautor tenía una larga amistad con Andrea y Saruma. Inclusive, fue uno de los invitados especiales a la boda.

Andrea Valdiri y Saruma sufrieron su ruptura

Más allá de lo que se ha dicho de lo que pudo pasar entre ellos, tanto Andrea Valdiri, como Felipe Saruma, han salido a comentar lo difícil que fue para ellos tener que separarse.

“He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”, dijo el empresario.

Mientras tanto, ella agregó que “yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, algunos especulan, está mal si uno habla, si uno no habla (…) Y lo que aprendí en este matrimonio es que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. ¿Yo para qué voy a enviar a sus hogares mensajes negativos? Yo trato de darles cosas positivas y mensajes positivos, mostré las cosas bonitas de mi matrimonio para dar un ejemplo de que el amor existe”.