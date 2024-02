Senadores del Pacto Histórico intentan impedir la moción de censura a exministra del Deporte: “Es inconstitucional”

La senadora María José Pizarro expuso que por la renuncia de Astrid Bibiana Rodríguez no se podría realizar moción de censura en su contra - crédito @PizarroMariaJo/X

La bancada del Pacto Histórico en el Senado tomó la palabra al inicio de la sesión, tanto para rendir un homenaje a la fallecida Piedad Córdoba, como para convencer a la plenaria de que la moción de censura contra la exministra Astrid Bibiana Rodríguez no se podía realizar.

La senadora Clara López señaló que los voceros de las bancadas discutieron el día anterior del debate el carácter jurídico de la discusión. Inicialmente debido a que, como corresponde, la moción debía ser precedida de un debate de control político en el que se expusieran los reparos a la cartera, especialmente por los Juegos Panamericanos.

“La moción de censura en mi concepto no tiene cabida porque la señora ministra no ha sido citada para este debate por la sencilla razón de que ya no es ministra. Desde una óptica constitucional, ¿cómo vamos a garantizar el derecho de la defensa de la señora ex ministra en un debate de carácter sancionatorio o moral sin que ella pueda defenderse’”, expuso la senadora López.

David Luna y Mauricio Gómez Amín, senadores citantes del debate de moción de censura contra la ministra del Deporte - crédito @MauricioGomezCO/X

Rodríguez presentó su renuncia poco antes de que el Senado aprobara la citación a la moción de censura, incluso un día antes de que iniciaran las sesiones del Congreso. Aún así se aprobó la proposición, aunque no se había votado el orden del día.

La senadora María José Pizarro también tomó la palabra para sostener que el debate no se podría realizar. “En mi criterio lo que está sucediendo hoy es inconstitucional, ilegal y supone una extralimitación de nuestras funciones”, sostuvo. Según expuso, la renuncia de Rodríguez impedía la discusión.

“Las mociones de censura evidentemente se promueven sobre los ministros, no sobre los exministros. La plenaria programó la realización de este debate cuando la señora Astris Rodríguez ya no era ministra, por lo tanto este debate de entrada es a todas luces improcedente”, señaló Pizarro.

Para la senadora del Pacto Histórico, adelantar el debate de moción de censura bajo esas circunstancias era una violación al orden constitucional y una “flagrante violación al debido proceso”, por cuanto Rodríguez, al ya no ser funcionaria, no podría asistir para defenderse.

“Esta plenaria no tiene competencia para hacer lo que está haciendo que es un juicio político. Una moción de censura es a una persona, no al Gobierno”, sostuvo Pizarro en su intervención.

La citación al debate se realizó bajo el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución, que establece que aún cuando el funcionario renuncie, se puede realizar el debate. Sin embargo, para Pizarro se trata de una interpretación amplia que permitiría citar a funcionarios incluso de anteriores gobiernos y señaló escándalos de pasadas administraciones.

“Nada impediría que puediésemos adelantar nosotros mociones de censura en contra por ejemplo de la exministra Karen Abudinen, del exministro Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt y de tantos otros ministros, por ejemplo, Diego Molano que en Gobierno pasados con gravísimos cuestionamientos éticos, políticos y hasta condenados por corrupción se están haciendo”, dijo Pizarro.

Incluso señaló que podrían citar a Ernesto Lucena por haber perdido la sede de la Copa América en 2021. Por tanto, señaló que el debate sería un control político en contra del Gobierno, por lo que invitó a que no se desarrolle una moción de censura sobre una persona, ahora civil.

Mauricio Gómez Amín señaló que lo único improcedente del debate fue el trato de la ministra del Deporte a la región Caribe - crédito @MauricioGomezCO/X

“No nos oponemos bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, consideramos que es procedente el debate de control político por lo sucedido alrededor de los Juegos Panamericanos, es procedente, no nos oponemos”, advirtió Pizarro.

Sin embargo, el presidente del Senado, Iván Name, aseguró que tenían el sustento legal para adelantar el debate y darle la oportunidad a los congresistas de presentar los cuestionamientos a la gestión del Ministerio del Deporte sobre los Juegos Panamericanos.