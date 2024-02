Reconocida presentadora de televisión fue la esposa del hombre asesinado en el parque de la 93

La reconocida actriz fue pareja del empresario assesinado en el norte de Bogotá - crédito Roberto Pardo/Facebook/alejandraisazavelez/Instagram

La inseguridad azota Bogotá, y el último caso que se reportó fue el ataque sicarial en el que resultó asesinado Hernán Roberto Franco Charry, hermano de Óscar Franco, exdirector de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia).

La víctima del homicidio, que sucedió en pleno parque de la 93, en el norte de Bogotá, en la mañana del 21 de febrero, fue pareja de la actriz y modelo paisa Alejandra Isaza Vélez.

La relación que sostuvo con el empresario inició hace aproximadamente ocho años, que tuvo el fruto de una hija. Sin embargo, en el año 2021 se conoció que la actriz paisa fue víctima de violencia intrafamiliar.

La reconocida modelo denunció en su cuenta oficial de Instagram ese mismo año las dificultades que enfrentó como madre en un sistema que, según ella, falla en proteger los derechos de las mujeres y de las madres. Allí expusó un relato conmovedor sobre cómo se le ha negado la custodia de su hija en diversas ocasiones, basado en lo que describe como manipulaciones y mentiras.

Alejandra Isaza reveló en aquel momento que no solo luchó en las pasarelas sino también en los tribunales, llegando a un punto de quiebre y declarándolo públicamente: “Ya no doy más, no me parece justo tener que vivir así, con miedo y siendo víctima de violencia intrafamiliar y de género”.

El fruto de la relación fue una hija - crédito Roberto Franco/Facebook

Además, la modelo compartió una secuencia de capturas de mensajes de WhatsApp que sostuvo con su expareja, el padre de su hija, sobre los incumplimientos a acuerdos previamente establecidos sobre la custodia de la menor, alterando unilateralmente los días pactados para pasar tiempo con la niña sin el consentimiento materno.

En su declaración aseguró estar “cansada de ser víctima de violencia intrafamiliar de género”, resaltando la manipulación y el continuo impacto negativo tanto físico como económico que ha sufrido desde su separación, en busca de una mejor calidad de vida para ella y su hija.

La mujer de 36 años estudió Derecho en la Universidad de Medellín. En sus inicios de su carrera como presentadora fue en el programa Tigo Music. También presentó en Teleanquia y participó en el ‘reality’ ‘Guerreros’, del Canal Uno, que salió del aire en 2023. Alejandra Isaza además trabajó como reportera de Noticias Caracol en 2017 y como presentadora de la sección de entretenimiento de ‘Show Caracol’ los fines de semana.

La modelo paisa ha participado en varios ediciones de la feria de Colombiamoda y fue finalista en el reality Chica E!.

Hernán Roberto Franco Charry junto a su hija - crédito Roberto Franco/Facebook

El asesinato de Roberto Franco

El trágico suceso de violencia que conmocionó a la capital colombiana en la mañana del miércoles 21 de febrero de 2024, dejando como saldo una persona muerta y otra gravemente herida, se registró en el norte de Bogotá, específicamente en el parque de la 93, un área reconocida por su actividad comercial y empresarial.

Según informes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque armado que tuvo lugar cerca de la panadería La Bagatelle, no fue un simple acto delictivo, sino un atentado directamente dirigido contra un individuo asociado a una empresa de consultoría y asesoría.

El coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, comandante operativo de la mencionada institución, reveló “al llegar al lugar de trabajo, ubicado en el parque de la 93 donde funcionan oficinas de una empresa de consultoría y asesoría, un ciudadano es abordado por unas personas que se movilizaron en moto y se genera un ataque directo con arma de fuego”.

La víctima mortal de este ataque fue identificada preliminarmente como Roberto Franco, hermano de Oscar Franco, exdirector de la Dian. Se esperaba que el hombre revelara los resultados de una auditoría Interna emprendida a una empresa privada, la cual, presuntamente, presentaba “una serie de irregularidades”, según declaraciones del coronel Arévalo.

Durante el intercambio de disparos, un sicario resultó herido. Este se encuentra recibiendo atención médica en la Clínica del Country, donde los reportes indican que su estado de salud es estable, con lesiones que no representan un riesgo para su vida.

Es importante resaltar que, contrario a versiones preliminares difundidas, la balacera no ocurrió dentro de ningún establecimiento comercial o restaurante, sino en la vía pública.