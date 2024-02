“Cobarde” y “bruto”: Miguel Polo Polo arremetió otra vez en contra de Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo siguen peleando en redes sociales por noticia falsa compartida por el congresista del Centro Democrático- crédito Álvaro Tavera - Jhon Paz/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo ha vuelto a generar controversia en las redes sociales. Luego de compartir, al parecer, una noticia falsa, recibió una fuerte respuesta por parte del exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, quien escribió que Polo Polo pagaría en los tribunales por desinformar.

Este comentario no le sentó bien al integrante del Centro Democrático, que respondió por X: “Además de cobarde (porque me tiene bloqueado) es un bruto. En Colombia la figura de “parlamentario” no existe; acá no hay parlamento, acá hay congreso. Acá se le llama congresista. Es que ni estando más de cinco años en esta coronación aprendió algo”.

Por otro lado, Polo Polo también le preguntó al exsenador si esas declaraciones de llevarlo a los tribunales era una amenaza y dijo: “Si hay alguien que debe pegar ante la justicia es usted. Yo no he llevado a jóvenes al suicidio (como testificaron los propios familiares de las víctimas) ni he estafado”.

Finalmente, Polo Polo agregó: “Por cierto ¿Ya le pago al señor Orlando Hernández los más de 30 millones que le debe, por los trabajos que este realizó en su hotel? Nos vemos en la Fiscalía por RACISTA”.

Cabe recordar que en agosto de 2021 Miguel Polo Polo dio a conocer una entrevista con un hombre identificado como Orlando Hernández, quien expuso una deuda de varios millones de pesos (aproximadamente 30) después de haber sido contactado por un amigo que estaba realizando trabajos en el hotel Paraíso Studios, propiedad de Bolívar.

Según Hernández, el amigo no disponía del presupuesto necesario para la compra de los materiales requeridos para el trabajo, por lo que Hernández decidió actuar como financiador.

“Es en este punto donde entro yo. Financié la compra de materiales e incluso, en su momento, el pago de la nómina y la mano de obra a través de tarjetas de crédito, ya que en ese momento no disponía de efectivo. Tenía buenas opciones de crédito, por lo que le ofrecí respaldarlo en la compra de materiales y en el avance de los trabajos para el senador Bolívar”, contó Hernández en la entrevista.

Este es el contexto de la discusión entre Bolívar y Polo Polo

La publicación que compartió Miguel Polo Polo, que generó desinformación, es una imagen en la que se ve a una persona recostada en el suelo. En el mensaje, el congresista criticaba al presidente Gustavo Petro por haber demandado al Estado por persecución a su familia, “en vez de ponerse los pantalones y frenar la ola de violencia y homicidios”. Esta publicación ya no está disponible en X.

Sin embargo, el mensaje de Polo Polo fue desmentido por la cuenta @PluralidadZ, que afirmó que el extranjero en la foto no había fallecido, sino que estaba borracho y se quedó dormido en las calles de La Heroica. “El francés no estaba muerto, estaba de parranda”, dice el mensaje.

Ante esto, Bolívar compartió la imagen que indicaba la noticia falsa y comentó: “Paciencia… el honorable parlamentario Polo Polo pronto pagará ante los tribunales por todas y cada una de las calumnias que nos ha hecho a Petro y a mí. Su actuar miserable será castigado. RT No pierdan la fe…. Paciencia…”.

Esta no es la primera vez que los dos políticos de corrientes ideológicas diferentes intercambian mensajes de ese tipo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra el representante Miguel Polo Polo, en relación con presuntos comentarios difamatorios realizados en la plataforma social X contra el exsenador Gustavo Bolívar.

Las acusaciones de Polo Polo incluyen afirmaciones como la implicación de Bolívar en dos casos de suicidio y su supuesta financiación del grupo de “la primera línea”.

Las redes sociales se han llenado de opiniones divididas, con algunos usuarios apoyando las acusaciones de Polo Polo y otros cuestionando su ética y veracidad en la difusión de información. La polémica continúa mientras las partes involucradas intercambian declaraciones y argumentos en línea.