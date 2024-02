Inició en el Senado la moción de censura a la exministra del Deporte

El 21 de febrero inició el debate de moción de censura en contra de la exministra del Deporte Astrid Rodríguez - crédito @SenadoGovCo/X

El 21 de febrero de 2024, el Senado de la República dio inicio al debate de moción de censura en contra de la exministra del Deporte Astrid Rodríguez, que presentó su renuncia el 15 de febrero y que fue aceptada el 20 del mismo mes, por el presidente Gustavo Petro.

El debate fue citado por 32 senadores de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, por el incumplimiento en el contrato con Panam Sports para la realización de los Juegos Panamericanos de 2027.

Ministro del Interior da la cara por el Gobierno

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tomó la palabra en nombre del Gobierno diciendo que el Ejecutivo apoya el debate y que por eso está ahí para dar la cara.

“Tenemos que dar una explicación, realmente qué pasó, cuál es el efecto, por qué pasó y me parece que sería una torpeza del Gobierno, cuando los documentos están claros, no decir en qué acertamos y en qué pudimos errar”

También dijo que el Congreso deberá determinar si es una responsabilidad personal o colectiva.

Alianza Verde interviene

El senador Jairo Alberto Castellanos (Alianza Verde) diciendo que la exministra Rodríguez “le hizo un daño al deporte colombiano muy grande” y a Barranquilla.

“Entiendo que algunos defensores acérrimos del Gobierno quieran tapar el sol como un dedo” y dijo que su partido, la Alianza Verde, han “acompañado en todo a este Gobierno, les aprobamos reforma tributaria, presupuesto, adición presupuestal, Plan de Desarrollo... aquí los hemos acompañado en todo” para después decirle al Pacto Histórico que no se puede llegar a “aplaudir ministros incapaces. ¡Eso no lo vamos a permitir! Y no vamos a permitir que nos quite el derecho a ejercer el derecho al control político”.

También dijo que las advertencias del Pacto Histórico sobre la posible inconstitucionalidad de la moción de censura, diciendo que sí se puede hacer el debate.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde), antes de comenzar su intervención, agradeció al presidente del Senado que llamara al orden, ante las solicitudes de réplica que hicieron desde el Pacto Histórico.

“Le agradezco presidente por ordenar el debate, aquí no se pueden estar dando réplicas cada vez que cualquier senador las pide, si no ha sido mencionado. Ahora se cogen de la alusión para desordenar el debate”, dijo Hernández.

Luego recordó que el presidente Gustavo Petro dijo que se perdió la sede de los juegos por “la ignorancia de su mismo Gobierno, lo dijo en una rueda de prensa” y también reparó en que se había señalado el gobierno de Iván Duque hizo un acuerdo de aplazamiento en los pagos y pidió que hay que dejar de sacar el retrovisor para exculparse por las fallas del Gobierno actual:

“Cuando un Gobierno asume la Presidencia y el Gobierno de un país, asume también lo que se venga con el país, sea bueno o malo. Había un aplazamiento en los pagos, acordado entre el gobierno de Colombia, en ese momento, Iván Duque y los Panam Sports”.

Después hizo un recuento de los pagos, que el primero se debía hacer en 2023 y el segundo en 2024, y recordó que el presidente Petro aceptó que había los recursos, pero que no lo hicieron, para después pasar a reprochar los recursos que se dejaron de percibir por la pérdida de los Juegos Panamericanos, tomando el ejemplo de cómo creció el PIB en Chile, con la celebración de las justas en 2023.

Pacto Histórico defiende a la exministra Rodríguez

La senadora Gloria Flórez, durante su intervención, apuntó que el contrato firmado con Panam Sports se rige bajo la normativa mexicana, pues Panam Sports está registrada en México, y advirtió que no es posible que Colombia deba regirse bajo normas extranjeras: “Hechos que llaman la atención: este contrato se rige por leyes mexicanas. El gobierno, el departamento, la ciudad, el Comité Olímpico y el Comité Organizador nombran a Panam Sports y a su representante como su apoderado”.

También responsabilizó a la Alcaldía de Barranquilla, durante la administración de Jaime Pumarejo: “La Alcaldía tiene una enorme responsabilidad en el contrato. Errores garrafales que ahora le quieren poner al Gobierno de Gustavo Petro, que tiene un altísimo compromiso con el deporte, con las y los jóvenes deportistas y con todos aquellos que quieren estimular el deporte”.

Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda señaló que con la pérdida de la sede de los juegos, pierde no solo Barranquilla, sino el país y advirtió: “Barranquilla cumplió. La dignidad de Barranquilla está en alto, no la del Ministerio del Deporte”.

Al comienzo del debate, las senadoras del Pacto Histórico María José Pizarro y Clara López advirtieron que se debería adelantar un debate de control político y no uno de moción de censura, toda vez que advirtieron que es inconstitucional adelantar un juicio político en contra de una exfuncionaria.

“En mi criterio lo que está sucediendo hoy es inconstitucional, ilegal y supone una extralimitación de nuestras funciones”, dijo la senadora Pizarro, que añadió: “Las mociones de censura evidentemente se promueven sobre los ministros, no sobre los exministros. La plenaria programó la realización de este debate cuando la señora Astrid Rodríguez ya no era ministra, por lo tanto, este debate de entrada es a todas luces improcedente”.

La senadora María José Pizarro expuso que por la renuncia de Astrid Bibiana Rodríguez no se podría realizar moción de censura en su contra - crédito @PizarroMariaJo/X

La senadora López reparó en que “en mi concepto no tiene cabida porque la señora ministra no ha sido citada por la sencilla razón de que ya no es ministra”. Por su parte, la senadora Aida Avella aclaró que “Nadie se está oponiendo a un control político sobre los juegos, pero no apoyamos un juicio político contra una ciudadana corriente”.

En desarrollo...