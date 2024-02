El presidente de Dimayor “es un inútil”: dura crítica contra Fernando Jaramillo por tema arbitral

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, recibió nuevas críticas de Iván Mejía Álvarez - crédito Colprensa

La Dimayor pasa por una crisis con respecto al arbitraje en varios partidos de la Liga y Torneo BetPlay, pero que ‘explotó' tras lo ocurrido en el juego de Envigado vs. América y las denuncias de supuestos duelos amañados en las primeras jornadas del campeonato.

Por todo eso, el experiodista Iván Mejía Álvarez lanzó críticas muy fuertes al presidente de la División Mayor, Fernando Jaramillo, por una declaración que dio sobre los errores de los jueces y que serán revisados en los próximos días, ya que los comentarios de los clubes son reiterativos.

Sumado a eso, Jaramillo también se encuentra en el ojo del huracán por lo dicho por el presidente de Jaguares, Nelson Soto, sobre el aplazamiento del duelo contra Atlético Nacional para el 27 de marzo, que fue rechazado porque se había dejado claro que no cambiarían los horarios de los partidos en 2024.

“Es un inútil”

Aunque las críticas por el mal arbitraje en el fútbol colombiano eran recurrentes desde hace muchos años, lo que pasó en las primeras jornadas de la temporada 2024 significó la gota que derramó el vaso para varios equipos en la Liga BetPlay, ya que consideran que algunos jueces no están en condiciones de impartir justicia.

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano, en la mira por las malas decisiones arbitrales - crédito Dimayor

Uno de esos comentarios fue el de Iván Mejía Álvarez, experiodista de Caracol Radio y Win Sports que, desde su retiro, ha presentado declaraciones polémicas por distintas situaciones del fútbol colombiano y el tema arbitral no fue la excepción, lanzándole un duro golpe al líder de la Dimayor.

“El lagarto coctelero no se entera de los amaños, las apuestas y los torcidos. Su ego le impide ver lo que está pasando. Es un inútil”, le dijo a Fernando Jaramillo, luego de una entrevista en la que se refería a lo que pasó en el encuentro entre Envigado y América de Cali.

Iván Mejía Álvarez trató a Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, de "inútil" por el tema arbitral - crédito @PajaritoDeIvan/X

Dimayor y la crisis arbitral

Con el problema de los jueces en su peor momento, el presidente Fernando Jaramillo explicó cuál es la situación y las soluciones que se consideran, empezando con el caso de los amaños que no es nuevo, lleva años tratándose y, según el directivo, se dieron avances.

“Es un tema que viene de atrás, es un tema de mucho cuidado, un tema en el que he hecho esfuerzos importantes desde la prevención y trabajar con autoridades, integridad con clubes y seguimos trabajando para combatir eso”, afirmó el presidente de Dimayor en Caracol Radio.

Uno de los caminos que Jaramillo presentó es que se discutirá con la Federación Colombiana de Fútbol las soluciones a los errores arbitrales, ya que esa entidad es la encargada de suministrar tanto el VAR como los jueces de cancha y en la cabina del videoasistente.

Los árbitros del VAR del juego entre Envigado y América fueron destituidos del FPC - crédito Colprensa

“Mañana (21 de febrero) hay una reunión con la FCF y con la Comisión arbitral y se van a tomar algunas decisiones importantes. Ha habido errores técnicos de interpretación de humanos que se dan en todas las ligas, las hemos visto más en Colombia y los clubes se me han quejado mucho del arbitraje y le he transmitido esa queja a la Comisión. Estoy seguro de que van a tomar correctivos porque eso garantiza la competencia sana y es muy importante el tema arbitral”, afirmó.

Finalmente, le respondió al presidente de Jaguares, Nelson Soto, por el aplazamiento del duelo Jaguares vs. Nacional por la octava jornada de la Liga BetPlay por la participación del verde en la Conmebol Libertadores: “Es frustración por ese cambio y está en todo su derecho, no comparto ese pensamiento. Yo no estoy en un círculo de amigos donde tomo decisiones para los amigos del presidente”.